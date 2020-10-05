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https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html
В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что армии обороны НКР удалось разбить подразделение... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:17
2020-10-05T21:17
россия
обсе
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102645821617313&amp;id=102006298347932" target="_blank">заявил</a>, что армии обороны НКР удалось разбить подразделение азербайджанских войск, поймав его в "ловушку".По его словам, армянские войска сымитировали тактическое отступление, а армия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заняла оставленные позиции. После этого по ним был нанесен артиллерийский удар.Погосян заявил, что азербайджанские войска были вынуждены отступить, а их потери после артобстрела составили около 200 человек. Неделю назад Азербайджан обвинил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных.В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20201005/vardanyan-1578308257.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Чисто по человечески жалко конечно люди гибнут, из за политики, но если по совести то это же территория Азербайджана
99
Вот за что я люблю армян, так за их умение перевернуть любую ситуацию с ног на голову)))) Господин Погосян, а не проще было стрелять по азербайджанским войскам на их собственных позициях? Или армянские позиции удобнее простреливать артиллерией? Что за бред? Почитайте книжки что ли по тактике ведения боя))) Или поздно уже.....
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россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, обсе, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"

21:17 05.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что армии обороны НКР удалось разбить подразделение азербайджанских войск, поймав его в "ловушку".
По его словам, армянские войска сымитировали тактическое отступление, а армия Азербайджана заняла оставленные позиции. После этого по ним был нанесен артиллерийский удар.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 19:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
Погосян заявил, что азербайджанские войска были вынуждены отступить, а их потери после артобстрела составили около 200 человек.
Неделю назад Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных.В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.
В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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РоссияОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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