https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html

В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что армии обороны НКР удалось разбить подразделение... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:17

2020-10-05T21:17

2020-10-05T21:17

россия

обсе

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102645821617313&id=102006298347932" target="_blank">заявил</a>, что армии обороны НКР удалось разбить подразделение азербайджанских войск, поймав его в "ловушку".По его словам, армянские войска сымитировали тактическое отступление, а армия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заняла оставленные позиции. После этого по ним был нанесен артиллерийский удар.Погосян заявил, что азербайджанские войска были вынуждены отступить, а их потери после артобстрела составили около 200 человек. Неделю назад Азербайджан обвинил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных.В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20201005/vardanyan-1578308257.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Неважно Как Чисто по человечески жалко конечно люди гибнут, из за политики, но если по совести то это же территория Азербайджана 99

Джавахарлал Неру Вот за что я люблю армян, так за их умение перевернуть любую ситуацию с ног на голову)))) Господин Погосян, а не проще было стрелять по азербайджанским войскам на их собственных позициях? Или армянские позиции удобнее простреливать артиллерией? Что за бред? Почитайте книжки что ли по тактике ведения боя))) Или поздно уже..... 48

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нагорно-карабахская республика

франция

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире