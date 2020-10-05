Лавров готов встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве
21:40 05.10.2020 (обновлено: 21:57 05.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы по ситуации в Нагорном Карабахе.
Как говорится в сообщении МИД РФ, 5 октября в ходе телефонного разговора Лавров и Байрамов продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Лавровым подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы", - сообщили в министерстве.
В разговоре было заявлено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.