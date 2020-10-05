https://ria.ru/20201005/kuba-1578214075.html
Куба планирует открыть границы для иностранных туристов
Кубинский популярный курорт Варадеро планируют открыть для приема иностранных гостей с 15 октября, сообщает Prensa Latina. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:20
2020-10-05T13:20
2020-10-05T13:20
отели
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
варадеро
новости - туризм
куба
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Кубинский популярный курорт Варадеро планируют открыть для приема иностранных гостей с 15 октября, <a href="https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=60418&SEO=cubas-varadero-resort-reopens-to-international-tourism" target="_blank">сообщает</a> Prensa Latina.По данным Минтуризма страны, сначала отдыхающие смогут проживать только в отелях категории четыре и пять звезд, посещать морские экскурсии, совершать поездки по природным достопримечательностям, расположенным в зоне отдыха.Когда заболеваемость коронавирусом снизится, будут разрешены морские прогулки, гастрономические путешествия, шоп-туры, посещение развлекательных заведений, дельфинария.Во всех отелях будут дежурить врачи, которые имеют право проводить термометрию и другие медобследования.Для предотвращения передачи COVID-19 через наличные деньги, туристам рекомендуется расплачиваться с помощью банковских карт.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
варадеро
куба
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отели, туристы, коронавирус covid-19, туризм, варадеро, новости - туризм, куба
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Кубинский популярный курорт Варадеро планируют открыть для приема иностранных гостей с 15 октября, сообщает
Prensa Latina.
По данным Минтуризма страны, сначала отдыхающие смогут проживать только в отелях категории четыре и пять звезд, посещать морские экскурсии, совершать поездки по природным достопримечательностям, расположенным в зоне отдыха.
Когда заболеваемость коронавирусом снизится, будут разрешены морские прогулки, гастрономические путешествия, шоп-туры, посещение развлекательных заведений, дельфинария.
Во всех отелях будут дежурить врачи, которые имеют право проводить термометрию и другие медобследования.
Для предотвращения передачи COVID-19 через наличные деньги, туристам рекомендуется расплачиваться с помощью банковских карт.