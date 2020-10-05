https://ria.ru/20201005/kuba-1578214075.html

Куба планирует открыть границы для иностранных туристов

Кубинский популярный курорт Варадеро планируют открыть для приема иностранных гостей с 15 октября, сообщает Prensa Latina. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:20

2020-10-05T13:20

2020-10-05T13:20

отели

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

варадеро

новости - туризм

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154828/21/1548282160_0:442:2730:1978_1400x0_80_0_0_49c58468ad563c2c3eaea431a72a4fc6.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Кубинский популярный курорт Варадеро планируют открыть для приема иностранных гостей с 15 октября, <a href="https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=60418&SEO=cubas-varadero-resort-reopens-to-international-tourism" target="_blank">сообщает</a> Prensa Latina.По данным Минтуризма страны, сначала отдыхающие смогут проживать только в отелях категории четыре и пять звезд, посещать морские экскурсии, совершать поездки по природным достопримечательностям, расположенным в зоне отдыха.Когда заболеваемость коронавирусом снизится, будут разрешены морские прогулки, гастрономические путешествия, шоп-туры, посещение развлекательных заведений, дельфинария.Во всех отелях будут дежурить врачи, которые имеют право проводить термометрию и другие медобследования.Для предотвращения передачи COVID-19 через наличные деньги, туристам рекомендуется расплачиваться с помощью банковских карт.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

варадеро

куба

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, туристы, коронавирус covid-19, туризм, варадеро, новости - туризм, куба