https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578321403.html
Названа группа людей с врожденной защитой от коронавируса
Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:58
2020-10-05T21:58
2020-10-06T01:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.В ведомстве рассказали, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки."Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — говорится в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре также <a href="https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578320312.html" target="_blank">напомнили</a> об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. При это специалисты затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Сергей Норд
Очень конкретно, прямо как в песне: "Если кто-то, кое где у нас порой.."
81
IvaN KuvalDa
На РИА статьи пишут альтернативно одаренные клоуны.
75
6
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество