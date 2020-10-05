https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578321403.html

Названа группа людей с врожденной защитой от коронавируса

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:58

2020-10-05T21:58

2020-10-06T01:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220859_0:194:3016:1890_1400x0_80_0_0_2749c1e31e9b33d5fbc7e20cb55c5cd0.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.В ведомстве рассказали, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки."Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — говорится в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре также <a href="https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578320312.html" target="_blank">напомнили</a> об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. При это специалисты затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

Сергей Норд Очень конкретно, прямо как в песне: "Если кто-то, кое где у нас порой.." 81

IvaN KuvalDa На РИА статьи пишут альтернативно одаренные клоуны. 75

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество