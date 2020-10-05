https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578320312.html
Переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу
Исследования американских ученых показывают, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:45
2020-10-05T21:45
2020-10-05T22:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Исследования американских ученых показывают, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.В ведомстве подчеркнули, что пока исследователи не могут сказать, насколько такой иммунитет эффективен.При этом научных данных о том, что антитела к коронавирусу появляются у переболевших гриппом, пока нет.Также последние исследования говорят о том, что человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что это крайне редкий, но возможный вариант.Наличие положительного теста на антитела никаких преимуществ не дает — средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все, заключили в Роспотребнадзоре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
Арсений Новиков
Делайте прививку от гриппа и ни какой коронавирус не страшен.
31
Von Stirliz
Если научных данных нет, то сия новость из разряда ОБС!
22
9
россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)