https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578210904.html

Установку памятника борющимся с коронавирусом врачам временно перенесли

Установка памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом, временно переносится из-за долгого этапа согласования, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:36

2020-10-05T11:36

2020-10-05T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Установка памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом, временно переносится из-за долгого этапа согласования, заявили РИА Новости в пресс-службе организаторов конкурса.Ранее в апреле в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> был объявлен конкурс на проект создания памятника врачам-героям, который должны были установить 5 октября – в Международный день врача."Открытие памятника переносится, слишком много времени заняли согласования", - сказано в сообщении.На данный момент организаторы ведут переговоры об установке памятника с руководителями нескольких локаций, в частности, рассматриваются дизайн-завод "<a href="http://ria.ru/organization_Dizajjn_zavod_Flakon/" target="_blank" data-auto="true">Флакон</a>", инфекционная клиническая больница №1 и инфекционная клиническая больница №2 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Также идут переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбургом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростовом-на-Дону</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярским краем</a>, Иркутском и <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежем</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://realty.ria.ru/20200622/1573297127.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество