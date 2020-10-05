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Установку памятника борющимся с коронавирусом врачам временно перенесли
Установка памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом, временно переносится из-за долгого этапа согласования, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:36
2020-10-05T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Установка памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом, временно переносится из-за долгого этапа согласования, заявили РИА Новости в пресс-службе организаторов конкурса.Ранее в апреле в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> был объявлен конкурс на проект создания памятника врачам-героям, который должны были установить 5 октября – в Международный день врача."Открытие памятника переносится, слишком много времени заняли согласования", - сказано в сообщении.На данный момент организаторы ведут переговоры об установке памятника с руководителями нескольких локаций, в частности, рассматриваются дизайн-завод "<a href="http://ria.ru/organization_Dizajjn_zavod_Flakon/" target="_blank" data-auto="true">Флакон</a>", инфекционная клиническая больница №1 и инфекционная клиническая больница №2 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Также идут переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбургом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростовом-на-Дону</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярским краем</a>, Иркутском и <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежем</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://realty.ria.ru/20200622/1573297127.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Установку памятника борющимся с коронавирусом врачам временно перенесли

11:36 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Установка памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом, временно переносится из-за долгого этапа согласования, заявили РИА Новости в пресс-службе организаторов конкурса.
Ранее в апреле в России был объявлен конкурс на проект создания памятника врачам-героям, который должны были установить 5 октября – в Международный день врача.
Врачи и пациенты в кабинете гемодиализа городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
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"Открытие памятника переносится, слишком много времени заняли согласования", - сказано в сообщении.
На данный момент организаторы ведут переговоры об установке памятника с руководителями нескольких локаций, в частности, рассматриваются дизайн-завод "Флакон", инфекционная клиническая больница №1 и инфекционная клиническая больница №2 в Москве. Также идут переговоры с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Красноярским краем, Иркутском и Воронежем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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