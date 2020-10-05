https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578207059.html
В России за сутки 3181 человек вылечился от коронавируса
За сутки в России выписан после коронавируса 3 181 человек, за все время выздоровели 982 324 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:34
2020-10-05T10:34
2020-10-05T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписан после коронавируса 3 181 человек, за все время выздоровели 982 324 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 913 человек выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 204 человека выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 190 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество