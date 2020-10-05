https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206872.html

В Москве выявили более 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Москве — 3537, Санкт-Петербурге — 407, Подмосковье — 339, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:32

2020-10-05T10:32

2020-10-05T12:07

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 3537, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 407, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 339, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Марий Эл - 25, Чечне - семь, Чукотском автономном округе - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество