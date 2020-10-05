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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206872.html
В Москве выявили более 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Москве — 3537, Санкт-Петербурге — 407, Подмосковье — 339, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:32
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распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 3537, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 407, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 339, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Марий Эл - 25, Чечне - семь, Чукотском автономном округе - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили более 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:32 05.10.2020 (обновлено: 12:07 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Москве — 3537, Санкт-Петербурге — 407, Подмосковье — 339, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 3537, 2. Санкт-Петербург 407,3. Московская область 339", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Марий Эл - 25, Чечне - семь, Чукотском автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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