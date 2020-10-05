https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200074.html

Китай пожелал всем больным COVID-19 в США такое же лечение, как у Трампа

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все заболевшие в США COVID-19 пациенты получат такое же "лучшее" лечение, какое... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T04:53

2020-10-05T04:53

2020-10-05T04:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хуа чуньин

дональд трамп

си цзиньпин

мид кнр

пекин

китай

вашингтон (город)

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<strong>ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_KHua_CHunin/" target="_blank" data-auto="true">Хуа Чуньин</a> выразила надежду на то, что все заболевшие в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> COVID-19 пациенты получат такое же "лучшее" лечение, какое получает президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> в субботу направил телеграмму президенту Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления ему и его супруге Меланье.Президент Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.По последним данным, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html

never ever Молчали бы китаёзы грязные. 17

7

пекин

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хуа чуньин, дональд трамп, си цзиньпин, мид кнр, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире