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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200074.html
Китай пожелал всем больным COVID-19 в США такое же лечение, как у Трампа
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все заболевшие в США COVID-19 пациенты получат такое же "лучшее" лечение, какое... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:53
2020-10-05T04:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуа чуньин
дональд трамп
си цзиньпин
мид кнр
пекин
китай
вашингтон (город)
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<strong>ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_KHua_CHunin/" target="_blank" data-auto="true">Хуа Чуньин</a> выразила надежду на то, что все заболевшие в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> COVID-19 пациенты получат такое же "лучшее" лечение, какое получает президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> в субботу направил телеграмму президенту Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления ему и его супруге Меланье.Президент Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.По последним данным, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html
Молчали бы китаёзы грязные.
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пекин
китай
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коронавирус covid-19, хуа чуньин, дональд трамп, си цзиньпин, мид кнр, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай пожелал всем больным COVID-19 в США такое же лечение, как у Трампа

04:53 05.10.2020
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все заболевшие в США COVID-19 пациенты получат такое же "лучшее" лечение, какое получает президент США Дональд Трамп.
"Вчера в США сообщили о более чем 47 тысячах случаев COVID-19 и 600 умерших. Опечалена этими тяжёлыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же "самое лучшее" лечение и заботу, какую получает президент", - написала Хуа Чуньин в своём Twitter.
Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье Вашингтона.
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму президенту Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления ему и его супруге Меланье.
Президент Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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По последним данным, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуа ЧуньинДональд ТрампСи ЦзиньпинМИД КНРПекинКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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