https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200039.html

Мэр Благовещенска заразился COVID-19

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T04:41

2020-10-05T04:41

2020-10-05T04:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

амурская область

благовещенск

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией.Он призвал жителей города беречь себя и своих близких, отметив, что ситуация серьезная и осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ."Выполняйте рекомендации <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Будьте здоровы", - добавил мэр.Восьмого сентября мэр Благовещенска сообщал, что сдавал тест на COVID-19 в пятый раз и результат был отрицательный, а у трех сотрудников администрации города лабораторно подтвердилась инфекция, их изолировали, люди находятся на лечении.Всего в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, по последним данным правительства региона, выявлено 4437 случаев COVID-19, 2897 человек выздоровели, 52 - скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/bashmet-1577929911.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, благовещенск, общество