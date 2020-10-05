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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200039.html
Мэр Благовещенска заразился COVID-19
Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:41
2020-10-05T04:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией.Он призвал жителей города беречь себя и своих близких, отметив, что ситуация серьезная и осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ."Выполняйте рекомендации <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Будьте здоровы", - добавил мэр.Восьмого сентября мэр Благовещенска сообщал, что сдавал тест на COVID-19 в пятый раз и результат был отрицательный, а у трех сотрудников администрации города лабораторно подтвердилась инфекция, их изолировали, люди находятся на лечении.Всего в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, по последним данным правительства региона, выявлено 4437 случаев COVID-19, 2897 человек выздоровели, 52 - скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/bashmet-1577929911.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, благовещенск, общество

Мэр Благовещенска заразился COVID-19

04:41 05.10.2020
 
© Фото : Благовещенская городская ДумаМэр Благовещенска Олег Имамеев
Мэр Благовещенска Олег Имамеев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Благовещенская городская Дума
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией.
"Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции", - сообщил Имамеев в Instagram.
Он призвал жителей города беречь себя и своих близких, отметив, что ситуация серьезная и осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.
"Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы", - добавил мэр.
Восьмого сентября мэр Благовещенска сообщал, что сдавал тест на COVID-19 в пятый раз и результат был отрицательный, а у трех сотрудников администрации города лабораторно подтвердилась инфекция, их изолировали, люди находятся на лечении.
Всего в Амурской области, по последним данным правительства региона, выявлено 4437 случаев COVID-19, 2897 человек выздоровели, 52 - скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
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