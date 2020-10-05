https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html

Ученые назвали условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19

Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработали новую модель распространения COVID-19, в соответствии с которой для выработки... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T03:14

2020-10-05T03:14

2020-10-05T09:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработали новую модель распространения COVID-19, в соответствии с которой для выработки коллективного иммунитета достаточно от трех до десяти процентов заболевших, а не 60-70, как считалось до этого."Новая модель позволяет учесть характерные особенности протекания инфекции при заражении вирусом SARS-CoV-2, а также выявить влияние применяемых карантинных мер", — рассказали РИА Новости в пресс-службе института.Там отметили, что модель ОИВТ больше соответствует статистическим данным, чем две основные, применяющиеся для описания распространения вируса сейчас, — SIS- и SIR-модель. Эти модели строятся на основе дифференциальных уравнений и учитывают число заболевших и выздоровевших за определенное время. SIS-модель подразумевает, что выздоровевший от COVID-19 не получает иммунитета и может сразу заболеть снова, а SIR-модель — что у переболевшего формируется длительный иммунитет.По словам главного научного сотрудника ОИВТ, профессора Сергея Тригера, ни та ни другая модель не учитывает корректно временные особенности течения COVID-19, в частности минимальное время вирусоносительства и степень заразности инфицированных при контактах."Изучив статистические данные и существующие интерпретации, мы поняли, что модель распространения вируса должна учитывать наличие минимальной длительности заболевания, а также что максимальная заразность приходится не на первый, а на последующие дни заболевания. Такая модель изначально должна быть дискретной по времени, что наилучшим образом соответствует статистическим данным", ― рассказал Тригер РИА Новости.По его словам, в новой модели учитываются четыре параметра: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного в день, вероятность инфицирования и длительность болезни. Динамика эпидемии зависит и от начальной доли инфицированных в популяции. Кроме того, в модель включили и карантинные меры на основе официальных статистических данных.Таким образом, выяснилось, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы инфекцией переболели 60-70 процентов населения, а эффективность карантина зависит от множества факторов, в том числе от национальных традиций и образа жизни. Поэтому для каждой страны выбор и оптимизация карантинных мер различны."Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до трех-десяти процентов от численности популяции", — рассказали в ОИВТ.Основой для этого будут правильно выбранные оптимизированные карантинные меры, которые позволят также минимизировать экономический ущерб и снизить психологическую нагрузку для населения."Эти воздействия можно сравнить с перемещением стержней в ядерном реакторе, позволяющим замедлить или ускорить процесс размножения нейтронов вплоть до полной остановки реактора. При этом жизненно необходимо не допустить перехода к взрывному режиму реакции деления. Аналогом в эпидемическом процессе является экспоненциальное нарастание во времени числа заболевших", — пояснили в ОИВТ.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196217.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, москва, общество