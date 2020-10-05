Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html
Ученые назвали условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19
Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработали новую модель распространения COVID-19, в соответствии с которой для выработки... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:14
2020-10-05T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_d31ba40be496fab824cdbcd455e0b04a.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработали новую модель распространения COVID-19, в соответствии с которой для выработки коллективного иммунитета достаточно от трех до десяти процентов заболевших, а не 60-70, как считалось до этого."Новая модель позволяет учесть характерные особенности протекания инфекции при заражении вирусом SARS-CoV-2, а также выявить влияние применяемых карантинных мер", — рассказали РИА Новости в пресс-службе института.Там отметили, что модель ОИВТ больше соответствует статистическим данным, чем две основные, применяющиеся для описания распространения вируса сейчас, — SIS- и SIR-модель. Эти модели строятся на основе дифференциальных уравнений и учитывают число заболевших и выздоровевших за определенное время. SIS-модель подразумевает, что выздоровевший от COVID-19 не получает иммунитета и может сразу заболеть снова, а SIR-модель — что у переболевшего формируется длительный иммунитет.По словам главного научного сотрудника ОИВТ, профессора Сергея Тригера, ни та ни другая модель не учитывает корректно временные особенности течения COVID-19, в частности минимальное время вирусоносительства и степень заразности инфицированных при контактах."Изучив статистические данные и существующие интерпретации, мы поняли, что модель распространения вируса должна учитывать наличие минимальной длительности заболевания, а также что максимальная заразность приходится не на первый, а на последующие дни заболевания. Такая модель изначально должна быть дискретной по времени, что наилучшим образом соответствует статистическим данным", ― рассказал Тригер РИА Новости.По его словам, в новой модели учитываются четыре параметра: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного в день, вероятность инфицирования и длительность болезни. Динамика эпидемии зависит и от начальной доли инфицированных в популяции. Кроме того, в модель включили и карантинные меры на основе официальных статистических данных.Таким образом, выяснилось, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы инфекцией переболели 60-70 процентов населения, а эффективность карантина зависит от множества факторов, в том числе от национальных традиций и образа жизни. Поэтому для каждой страны выбор и оптимизация карантинных мер различны."Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до трех-десяти процентов от численности популяции", — рассказали в ОИВТ.Основой для этого будут правильно выбранные оптимизированные карантинные меры, которые позволят также минимизировать экономический ущерб и снизить психологическую нагрузку для населения."Эти воздействия можно сравнить с перемещением стержней в ядерном реакторе, позволяющим замедлить или ускорить процесс размножения нейтронов вплоть до полной остановки реактора. При этом жизненно необходимо не допустить перехода к взрывному режиму реакции деления. Аналогом в эпидемическом процессе является экспоненциальное нарастание во времени числа заболевших", — пояснили в ОИВТ.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196217.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c27a92d9d9f29b9899670e911aded5c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, москва, общество

Ученые назвали условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19

03:14 05.10.2020 (обновлено: 09:03 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработали новую модель распространения COVID-19, в соответствии с которой для выработки коллективного иммунитета достаточно от трех до десяти процентов заболевших, а не 60-70, как считалось до этого.
"Новая модель позволяет учесть характерные особенности протекания инфекции при заражении вирусом SARS-CoV-2, а также выявить влияние применяемых карантинных мер", — рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
Там отметили, что модель ОИВТ больше соответствует статистическим данным, чем две основные, применяющиеся для описания распространения вируса сейчас, — SIS- и SIR-модель. Эти модели строятся на основе дифференциальных уравнений и учитывают число заболевших и выздоровевших за определенное время. SIS-модель подразумевает, что выздоровевший от COVID-19 не получает иммунитета и может сразу заболеть снова, а SIR-модель — что у переболевшего формируется длительный иммунитет.
По словам главного научного сотрудника ОИВТ, профессора Сергея Тригера, ни та ни другая модель не учитывает корректно временные особенности течения COVID-19, в частности минимальное время вирусоносительства и степень заразности инфицированных при контактах.
Врачи - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 19:21Распространение нового коронавируса
Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса
"Изучив статистические данные и существующие интерпретации, мы поняли, что модель распространения вируса должна учитывать наличие минимальной длительности заболевания, а также что максимальная заразность приходится не на первый, а на последующие дни заболевания. Такая модель изначально должна быть дискретной по времени, что наилучшим образом соответствует статистическим данным", ― рассказал Тригер РИА Новости.
По его словам, в новой модели учитываются четыре параметра: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного в день, вероятность инфицирования и длительность болезни. Динамика эпидемии зависит и от начальной доли инфицированных в популяции. Кроме того, в модель включили и карантинные меры на основе официальных статистических данных.
Таким образом, выяснилось, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы инфекцией переболели 60-70 процентов населения, а эффективность карантина зависит от множества факторов, в том числе от национальных традиций и образа жизни. Поэтому для каждой страны выбор и оптимизация карантинных мер различны.
"Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до трех-десяти процентов от численности популяции", — рассказали в ОИВТ.
Врач - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 22:08Распространение нового коронавируса
Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19
Основой для этого будут правильно выбранные оптимизированные карантинные меры, которые позволят также минимизировать экономический ущерб и снизить психологическую нагрузку для населения.
"Эти воздействия можно сравнить с перемещением стержней в ядерном реакторе, позволяющим замедлить или ускорить процесс размножения нейтронов вплоть до полной остановки реактора. При этом жизненно необходимо не допустить перехода к взрывному режиму реакции деления. Аналогом в эпидемическом процессе является экспоненциальное нарастание во времени числа заболевших", — пояснили в ОИВТ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 20:17Распространение нового коронавируса
Назван неочевидный способ распространения коронавируса
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Лента новостейМолния