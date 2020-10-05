Эксперт предложил сделать усадьбу славянофила Хомякова федеральным музеем
13:08 05.10.2020 (обновлено: 13:09 05.10.2020)
© Анатолий Черняевхрам и колокольня в усадьбе Алексея Хомякова Богучарово (Тульская область)
© Анатолий Черняев
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Артем Буденный. Первый в России федеральный музей русской философии можно создать в усадьбе основателя славянофильства Алексея Хомякова в Богучарово Тульской области - с таким предложением в 160-ю годовщину со дня смерти этого выдающегося русского религиозного мыслителя выступил заместитель директора Института философии РАН Анатолий Черняев.
"Музей Хомякова в усадьбе Богучарово не соответствует значению этого объекта. В то же время его потенциал позволяет реализовать уникальный культурный проект федерального масштаба – там можно создать первый в России музей русской философии", - заявил в понедельник РИА Новости Черняев.
По его словам, новый музей будет знакомить посетителей с создателями "Русской идеи" - самими Хомяковым и другими выдающимися учеными, государственными и религиозными деятелями России. Преображенная усадьба Хомякова станет также площадкой для реализации программ духовного и патриотического воспитания молодежи, которые поддерживает Русская православная церковь. Тогда Богучарово пополнит список достопримечательностей Тульской области, знаменитых не только в России, но и в мире, в числе которых Ясная Поляна, Поленово, Куликово поле и Музей оружия.
"Сегодня музей Хомякова имеет самый низкий статус - филиал муниципального музея (муниципального бюджетного учреждения культуры "Тульский историко-архитектурный музей", при этом сама усадьба Богучарово значится в списке объектов культурного наследия федерального значения как памятник градостроительства и архитектуры - ред.). Число сотрудников и финансирование музея - минимальные. Был период в 90-е годы, когда музей пытались восстановить, но потом у него поменялась юрисдикция. Считаю, что этот объект должен иметь федеральный статус и соответствующее финансирование", - добавил Черняев.
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© Богучарово, Хомяков, славянофилы, Тульская область, музей, храм Сретения Господня, РПЦ, Русская православная церковь
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© Богучарово, Хомяков, славянофилы, Тульская область, музей, храм Сретения Господня, РПЦ, Русская православная церковь
© Анатолий Черняев
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© Анатолий Черняев
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© Ольга Липич
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© Ольга Липич
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© Ольга Липич
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© Богучарово, Хомяков, славянофилы, Тульская область, музей, храм Сретения Господня, РПЦ, Русская православная церковь
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© Анатолий Черняев
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© Анатолий Черняев
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© Ольга Липич
Часть комнат старинного особняка – родового дома Хомякова, в котором расположен музей, в наши дни, как пояснил собеседник агентства, занимают жильцы. Поэтому создание большого федерального музея "начинать надо с расселения", полагает он.
Музеефикация усадьбы Богучарово началась вскоре после смерти Хомякова, так как значение его личности и наследия прекрасно осознавалось уже тогда. "Фонды сохранились, они находятся в Государственном историческом музее (ГИМ). Чтобы их вернуть, нужно создать в усадьбе необходимые условия для их хранения", - подчеркнул замдиректора Института философии.
А в начале нулевых, по словам ректора Тульской семинарии игумена Евфимия (Моисеева), появилась инициатива внести Хомякова в список местночтимых святых.
"Есть люди, которые почитают Алексея Хомякова как человека праведной жизни, не просто богослова и религиозного философа, но православного христианина, который не только словом, но и делом свидетельствовал о своей вере. Пока, правда, это на уровне народного почитания, в церкви эта инициатива не рассматривается", - подытожил игумен.
Идею создания музея федерального уровня поддерживает и настоятель храма Сретения Господня села Богучарово протоиерей Сергий Дульнев. "Люди приезжают в музей, заходят в храм. Пусть приходят, смотрят. Что можем - расскажем, поможем, раньше даже экскурсии проводили", - сказал отец Сергий.
Он посетовал, что храм тоже требует ремонта, в первую очередь кровли. "Ремонт кровли начался в 2016 году, часть уже отремонтировали, но с 2017 года денег больше не выделяли", - заметил он.
Алексей Степанович Хомяков родился в 1804 году и скончался 5 октября 1860 года. Дворянин, философ, богослов, основоположник теории славянофилства, он выступал одновременно за соборность и монархию, освобождение крестьян и наделение их землей, а также за свободу слова и печати.
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