Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Карабаху
21:24 05.10.2020 (обновлено: 22:09 05.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, документ опубликовали на сайте МИД.
В заявлении указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами".
"Недавние нападения, целью которых, предположительно, являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорнокарабахского конфликта, — а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", — подчеркнули авторы документа.
Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали стороны к немедленному и безоговорочному прекращению огня.
Подчеркивается, что Россия, Франция и США продолжат наращивать взаимодействие со сторонами конфликта и призывать их взять на себя обязательства по возобновлению процесса мирного урегулирования на основе базовых принципов и международных документов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп 1 октября призвали противоборствующие стороны прекратить боевые столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.