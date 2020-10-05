Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578318403.html
Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Карабаху
Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, документ опубликовали на сайте МИД. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:24
2020-10-05T22:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
мид франции‎
нагорно-карабахская республика
франция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578298563_0:149:3116:1901_1400x0_80_0_0_2c25429cb44f8d766dd4cf542bc595df.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, документ опубликовали на <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4368439" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> МИД.В заявлении указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами".Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали стороны к немедленному и безоговорочному прекращению огня.Подчеркивается, что Россия, Франция и США продолжат наращивать взаимодействие со сторонами конфликта и призывать их взять на себя обязательства по возобновлению процесса мирного урегулирования на основе базовых принципов и международных документов.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп 1 октября призвали противоборствующие стороны прекратить боевые столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html
https://ria.ru/20201005/vardanyan-1578308257.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
20
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578298563_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_baea22f5def593a5009e5b379d1b7d7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, мид франции‎, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Карабаху

21:24 05.10.2020 (обновлено: 22:09 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, документ опубликовали на сайте МИД.
В заявлении указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами".
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 21:17
В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"

"Недавние нападения, целью которых, предположительно, являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорнокарабахского конфликта, — а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", — подчеркнули авторы документа.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали стороны к немедленному и безоговорочному прекращению огня.
Подчеркивается, что Россия, Франция и США продолжат наращивать взаимодействие со сторонами конфликта и призывать их взять на себя обязательства по возобновлению процесса мирного урегулирования на основе базовых принципов и международных документов.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 19:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп 1 октября призвали противоборствующие стороны прекратить боевые столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
Обсудить20
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент СШАМИД Франции‎Нагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния