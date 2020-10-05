https://ria.ru/20201005/karabakh-1578318403.html

Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Карабаху

Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, документ опубликовали на сайте МИД. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:24

2020-10-05T21:24

2020-10-05T22:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственный департамент сша

мид франции‎

нагорно-карабахская республика

франция

сша

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, документ опубликовали на <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4368439" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> МИД.В заявлении указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами".Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали стороны к немедленному и безоговорочному прекращению огня.Подчеркивается, что Россия, Франция и США продолжат наращивать взаимодействие со сторонами конфликта и призывать их взять на себя обязательства по возобновлению процесса мирного урегулирования на основе базовых принципов и международных документов.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп 1 октября призвали противоборствующие стороны прекратить боевые столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html

https://ria.ru/20201005/vardanyan-1578308257.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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