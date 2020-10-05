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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578273339.html
Иран подготовил план по урегулированию в Карабахе
Иран подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:23
2020-10-05T19:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран </a>подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде."С самого начала конфликта Иран говорил обеим сторонам, что этот многолетний спор не решить военным путем. Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчеркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога. Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона", - цитирует Хатибзаде агентство <a href="https://en.mehrnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mehr</a>.Представитель иранского МИД не уточнил деталей и подробностей плана.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578246554.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире

Иран подготовил план по урегулированию в Карабахе

17:23 05.10.2020 (обновлено: 19:20 05.10.2020)
 
© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Иран подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде.
"С самого начала конфликта Иран говорил обеим сторонам, что этот многолетний спор не решить военным путем. Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчеркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога. Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона", - цитирует Хатибзаде агентство Mehr.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 00:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле озвучили условие для ввода российских миротворцев в Карабах
Представитель иранского МИД не уточнил деталей и подробностей плана.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Военные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Президент Азербайджана оценил позицию России по Карабаху
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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