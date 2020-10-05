https://ria.ru/20201005/karabakh-1578271250.html

Баку заявил об уничтожении четырех армянских систем "Град" в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении четырех единиц РСЗО "Град" ВС Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:10

2020-10-05T17:10

2020-10-05T18:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявило об уничтожении четырех единиц РСЗО "Град" ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе — призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/tank-1578256122.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире