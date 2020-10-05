https://ria.ru/20201005/karabakh-1578246554.html

Президент Азербайджана оценил позицию России по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне, позиция Россия по нынешней ситуации в Карабахе... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:27

2020-10-05T15:27

2020-10-05T16:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне, позиция Россия по нынешней ситуации в Карабахе "ответственная"."На сегодняшний день сотрудничество с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией </a>на многих платформах проходит на очень высоком уровне. Мы относимся друг к другу, как к стратегическому партнеру, что находит свое отражение в подписанных документах. В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу "<a href="https://www.trthaber.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT Haber</a>".По его словам, Армения преследует цель вовлечь Россию в этот конфликт."Армения наносит удары по Азербайджану с территории самой Армении. Для того, чтобы мы в ответ нанесли на территорию Армении удар, чтобы Армения, в свою очередь, обратилась за помощью к ОДКБ, в частности к России", - заявил Алиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201004/karabakh-1578196892.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578243428.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Ak Ak Есть хорошая поговорка.Не вмешивайся в спор двух друзей-обретешь врага,лучше вмешайся в спор двух врагов-обретешь друга. 17

Егор Панкратов А когда она была безответственная? Курносый завилял. 12

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россия

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире