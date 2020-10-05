https://ria.ru/20201005/karabakh-1578245789.html

Алиев раскритиковал заявления Макрона по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации карабахского конфликта неприемлемы, Париж "словно... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:24

2020-10-05T15:24

2020-10-05T16:16

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

ильхам алиев

азербайджан

париж

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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что заявления президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> по деэскалации карабахского конфликта неприемлемы, Париж "словно отстраняет" себя от процесса по урегулированию."В течение всего процесса мы не делали различий между сопредседателями. Я не раз в своих официальных выступлениях заявлял, что с каждой из стран у нас есть связи. Естественно, уровень этих связей различен, но в то же время мы эти страны не разделяем. И до последних событий все эти страны выступали с одной позиции, были нейтральными", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.trthaber.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT Haber</a>.По его словам, "ряд заявлений Макрона в отношении Азербайджана и Турции и карабахского конфликта в частности, неприемлемы"."Франция словно сама себя отстраняет от Минской группы ОБСЕ", - добавил президент Азербайджана.По словам президента Азербайджана, он призвал Макрона извиниться. "Так он обвинил нас, оклеветал, а это для нас неприемлемо. В его заявлении есть, что Азербайджан совместно с Турцией привез в регион террористов, затем в другом заявлении прозвучало, что Азербайджан хочет захватить Нагорный Карабах, и мы этого не допустим. Нагорный Карабах - наша земля, разве может какое-нибудь государство захватывать свои же земли… Франция сама себя ставит вне этой равной тройки (сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ред.), и мы не можем молчать по этому поводу", - сказал Алиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/nato-1578228546.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578119594.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

азербайджан

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, эммануэль макрон, ильхам алиев, азербайджан, париж, в мире