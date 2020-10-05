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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578245789.html
Алиев раскритиковал заявления Макрона по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации карабахского конфликта неприемлемы, Париж "словно... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:24
2020-10-05T16:16
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
ильхам алиев
азербайджан
париж
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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что заявления президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> по деэскалации карабахского конфликта неприемлемы, Париж "словно отстраняет" себя от процесса по урегулированию."В течение всего процесса мы не делали различий между сопредседателями. Я не раз в своих официальных выступлениях заявлял, что с каждой из стран у нас есть связи. Естественно, уровень этих связей различен, но в то же время мы эти страны не разделяем. И до последних событий все эти страны выступали с одной позиции, были нейтральными", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.trthaber.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT Haber</a>.По его словам, "ряд заявлений Макрона в отношении Азербайджана и Турции и карабахского конфликта в частности, неприемлемы"."Франция словно сама себя отстраняет от Минской группы ОБСЕ", - добавил президент Азербайджана.По словам президента Азербайджана, он призвал Макрона извиниться. "Так он обвинил нас, оклеветал, а это для нас неприемлемо. В его заявлении есть, что Азербайджан совместно с Турцией привез в регион террористов, затем в другом заявлении прозвучало, что Азербайджан хочет захватить Нагорный Карабах, и мы этого не допустим. Нагорный Карабах - наша земля, разве может какое-нибудь государство захватывать свои же земли… Франция сама себя ставит вне этой равной тройки&nbsp; (сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ред.), и мы не можем молчать по этому поводу", - сказал Алиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201005/nato-1578228546.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578119594.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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азербайджан
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, эммануэль макрон, ильхам алиев, азербайджан, париж, в мире

Алиев раскритиковал заявления Макрона по Карабаху

15:24 05.10.2020 (обновлено: 16:16 05.10.2020)
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации карабахского конфликта неприемлемы, Париж "словно отстраняет" себя от процесса по урегулированию.
"В течение всего процесса мы не делали различий между сопредседателями. Я не раз в своих официальных выступлениях заявлял, что с каждой из стран у нас есть связи. Естественно, уровень этих связей различен, но в то же время мы эти страны не разделяем. И до последних событий все эти страны выступали с одной позиции, были нейтральными", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.
По его словам, "ряд заявлений Макрона в отношении Азербайджана и Турции и карабахского конфликта в частности, неприемлемы".
"Франция словно сама себя отстраняет от Минской группы ОБСЕ", - добавил президент Азербайджана.
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По словам президента Азербайджана, он призвал Макрона извиниться. "Так он обвинил нас, оклеветал, а это для нас неприемлемо. В его заявлении есть, что Азербайджан совместно с Турцией привез в регион террористов, затем в другом заявлении прозвучало, что Азербайджан хочет захватить Нагорный Карабах, и мы этого не допустим. Нагорный Карабах - наша земля, разве может какое-нибудь государство захватывать свои же земли… Франция сама себя ставит вне этой равной тройки  (сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ред.), и мы не можем молчать по этому поводу", - сказал Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияЭммануэль МакронИльхам АлиевАзербайджанПарижВ мире
 
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