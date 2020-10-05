Баку заявил о 25 погибших мирных жителях за время боев в Карабахе
14:49 05.10.2020 (обновлено: 14:58 05.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших за время боев в Нагорном Карабахе мирных граждан выросло до 25, раненых - до 127.
"Число погибших за время боев в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 25, раненых - до 127. Разрушены 56 гражданских объектов. Разрушены 313 жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе