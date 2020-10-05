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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578211665.html
В Совфеде оценили необходимость ввода миротворцев в Карабах
Привлечение третьих сторон может лишь усугубить конфликт в Нагорном Карабахе, вопрос ввода миротворцев очень неоднозначен, заявила РИА Новости сенатор Ольга... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:46
2020-10-05T11:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ольга ковитиди
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Привлечение третьих сторон может лишь усугубить конфликт в Нагорном Карабахе, вопрос ввода миротворцев очень неоднозначен, заявила РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a>."Вопрос ввода миротворческих сил на территорию Нагорного Карабаха очень неоднозначен, учитывая чрезвычайно непростую ситуацию. Необходимо предвидеть все риски, связанные с привлечением третьих сторон, что может лишь усугубить армяно-азербайджанский конфликт", - сказала она.Сенатор при этом отметила, что переговоры в рамках Минской группы являются эффективным механизмом по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе и созданию возможностей для деэскалации конфликта. "Очевидно, что ведение переговоров под условием "без прекращения огня" контрпродуктивны. Необходимо немедленное его прекращение", - подчеркнула Ковитиди.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html
https://ria.ru/20201005/zapros-1578209357.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обсе, ольга ковитиди, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Совфеде оценили необходимость ввода миротворцев в Карабах

11:46 05.10.2020
 
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Привлечение третьих сторон может лишь усугубить конфликт в Нагорном Карабахе, вопрос ввода миротворцев очень неоднозначен, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Вопрос ввода миротворческих сил на территорию Нагорного Карабаха очень неоднозначен, учитывая чрезвычайно непростую ситуацию. Необходимо предвидеть все риски, связанные с привлечением третьих сторон, что может лишь усугубить армяно-азербайджанский конфликт", - сказала она.
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Сенатор при этом отметила, что переговоры в рамках Минской группы являются эффективным механизмом по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе и созданию возможностей для деэскалации конфликта. "Очевидно, что ведение переговоров под условием "без прекращения огня" контрпродуктивны. Необходимо немедленное его прекращение", - подчеркнула Ковитиди.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕОльга КовитидиНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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