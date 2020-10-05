https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209189.html

Источник рассказал о гибели в Карабахе 93 сирийских наемников

В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:09

2020-10-05T11:09

2020-10-05T14:49

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

сирия

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<strong>ДАМАСК, 5 окт — РИА Новости.</strong> В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.По его данным, в минувшие выходные в зону конфликта в Нагорном Карабахе отбыла третья партия наемников — 430 человек.Другой источник в сирийской оппозиции заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил на это, что наемников у Азербайджана нет, и потребовал от Франции извинений.Российский МИД, в свою очередь, выразил озабоченность сообщениями о переброске в Карабах боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Ливии. Эта тема поднималась и в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.

https://ria.ru/20201004/naemniki-1578188178.html

MAX M Смущает один момент, а нафига убитых наемников отправлять обратно в Сирию? Что за идиотизм? Там место мало что ли закопать их? Или за сдачу сломанных наемников Сирия предоставит скидку на новых? ))) Акция! Сдай 3 поломанных сирийских наемника и получи одного исправного бесплатно! 82

Fuad H Они больше не могут сражаться с азербайджанской армией, оставляют свои танки и машины и заставляют солдат сражаться. Они не знают, что делают. Есть спутниковые снимки. лидеры прячутся в бункере, бросая сообщения в фейсбуке, что приходит в голову. Они хотят убедить мир о своих выдумках с помощью и своих новостных сайтов. 71

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азербайджан

армения

нагорный карабах

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, сирия, в мире