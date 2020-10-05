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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209189.html
Источник рассказал о гибели в Карабахе 93 сирийских наемников
В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:09
2020-10-05T14:49
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
сирия
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<strong>ДАМАСК, 5 окт — РИА Новости.</strong> В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.По его данным, в минувшие выходные в зону конфликта в Нагорном Карабахе отбыла третья партия наемников — 430 человек.Другой источник в сирийской оппозиции заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил на это, что наемников у Азербайджана нет, и потребовал от Франции извинений.Российский МИД, в свою очередь, выразил озабоченность сообщениями о переброске в Карабах боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Ливии. Эта тема поднималась и в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.
https://ria.ru/20201004/naemniki-1578188178.html
Смущает один момент, а нафига убитых наемников отправлять обратно в Сирию? Что за идиотизм? Там место мало что ли закопать их? Или за сдачу сломанных наемников Сирия предоставит скидку на новых? ))) Акция! Сдай 3 поломанных сирийских наемника и получи одного исправного бесплатно!
82
Они больше не могут сражаться с азербайджанской армией, оставляют свои танки и машины и заставляют солдат сражаться. Они не знают, что делают. Есть спутниковые снимки. лидеры прячутся в бункере, бросая сообщения в фейсбуке, что приходит в голову. Они хотят убедить мир о своих выдумках с помощью и своих новостных сайтов.
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азербайджан
армения
нагорный карабах
сирия
РИА Новости
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, сирия, в мире

Источник рассказал о гибели в Карабахе 93 сирийских наемников

11:09 05.10.2020 (обновлено: 14:49 05.10.2020)
 
© REUTERS / ArmGov/PAN PhotoПоследствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / ArmGov/PAN Photo
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 5 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.

"В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наемников <…> Таким образом, общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека", — рассказал один из собеседников агентства.

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Алиев призвал Францию извиниться за слова Макрона о наемниках в Карабахе
По его данным, в минувшие выходные в зону конфликта в Нагорном Карабахе отбыла третья партия наемников — 430 человек.
Другой источник в сирийской оппозиции заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.
О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил на это, что наемников у Азербайджана нет, и потребовал от Франции извинений.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Российский МИД, в свою очередь, выразил озабоченность сообщениями о переброске в Карабах боевиков из Сирии и Ливии. Эта тема поднималась и в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСирияВ мире
 
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