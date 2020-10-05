https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html
Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:58
2020-10-05T09:58
2020-10-05T09:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
в мире
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Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
2
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире