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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html
Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:58
2020-10-05T09:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
в мире
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Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире
Материал дополняется

Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана

09:58 05.10.2020
 
© REUTERS / ArmGov/PAN PhotoПоследствия обстрела в Степенакерте, Нагорный Карабах
Последствия обстрела в Степенакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / ArmGov/PAN Photo
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Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанВ мире
 
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