https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html

Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана

Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:58

2020-10-05T09:58

2020-10-05T09:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

в мире

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Власти Карабаха заявили о возможности "ответных ударов" по военным объектам Азербайджана после обстрела Степанакерта и Шуши

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, в мире