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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578198835.html
Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении и выразила готовность при возможности принять... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T01:11
2020-10-05T01:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
саломе зурабишвили
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
тбилиси
азербайджан
армения
грузия
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<strong>ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении и выразила готовность при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси.По ее словам, грузинская сторона призвала стороны к прекращению огня, чтобы избежать жертв конфликта."С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них",- заявила президент.<a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii" target="_blank">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201004/oruzhie-1578185806.html
https://ria.ru/20200930/peregovory-1578003276.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
тбилиси
азербайджан
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саломе зурабишвили, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, тбилиси, азербайджан, армения, грузия, в мире

Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

01:11 05.10.2020
 
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении и выразила готовность при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси.

"Настало время провести разговоры с президентами, которые запланированы на этой неделе... важно сохранить то, что Грузия придерживается нейтралитета в отношении обеих соседних стран. Экономика наших стран и развитие зависят от стабильности и мира",- заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

По ее словам, грузинская сторона призвала стороны к прекращению огня, чтобы избежать жертв конфликта.
"С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них",- заявила президент.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСаломе ЗурабишвилиОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаТбилисиАзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
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