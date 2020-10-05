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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578198667.html
Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео уничтожения грузовых военных машин, в которых, как утверждается,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T01:09
2020-10-05T01:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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Ереван показал видео уничтожения азербайджанских солдат
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опубликовала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/videos/3300293273340143" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> видео уничтожения грузовых военных машин, в которых, как утверждается, находились солдаты ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.В ролике видны удары по двум армейским грузовикам, которые едут по дороге в горной местности. После попадания транспортные средства взрываются.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20201004/matagis-1578189670.html
https://ria.ru/20201004/turtsiya-1578186303.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами

01:09 05.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео уничтожения грузовых военных машин, в которых, как утверждается, находились солдаты ВС Азербайджана.
В ролике видны удары по двум армейским грузовикам, которые едут по дороге в горной местности. После попадания транспортные средства взрываются.

"Поражение машин, перевозящих азербайджанских солдат", — написала представитель оборонного ведомства.

В Баку 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.
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Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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