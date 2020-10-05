На Камчатке заработает система мониторинга состояния окружающей среды
© РИА Новости / Александр ПирагисЛюди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что её запустят в понедельник на базе портала "Камчатка в порядке", и она будет доступна как для ответственных ведомств, так и для обращений жителей.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов после ситуации, произошедшей на побережье Камчатки, заявлял, что намерен выйти с предложением о создании единой системы мониторинга окружающей среды на федеральный уровень. По его мнению, Камчатка может стать пилотным регионом для апробации этой инициативы.
"Каждое ведомство в рамках своих компетенций собирает информацию, но я считаю, что мы должны перейти к формированию единой общей базы, где информация будет оперативно собрана и доступна каждому. Более того — граждане смогут дополнять её собственными наблюдениями, фотографиями, сообщениями с места, тем самым мы сделаем систему более динамичной. Мы сейчас активно работаем по разворачиванию такой системы на базе нашего портала "Камчатка в порядке", — рассказал Солодов.
Он также добавил, что намерен развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
"Технические решения мы сейчас отрабатываем, в том числе выходим на зарубежных учёных. Сейчас есть такой опыт в юго-восточной Азии — мониторинг акватории. Мы ищем партнёров, которые позволят максимально быстро такую систему развернуть у нас. В целом, считаю, что произошедшее показывает уязвимость и недостаточность нашей системы мониторинга окружающей среды. Поэтому то, что мы делаем, недостаточно для защиты нашей природы", — подчеркнул губернатор.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.
По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.