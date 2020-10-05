https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199879.html

На Камчатке заработает система мониторинга состояния окружающей среды

Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T03:58

2020-10-05T03:58

2020-10-05T03:58

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

москва

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что её запустят в понедельник на базе портала "Камчатка в порядке", и она будет доступна как для ответственных ведомств, так и для обращений жителей.Ранее губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> после ситуации, произошедшей на побережье Камчатки, заявлял, что намерен выйти с предложением о создании единой системы мониторинга окружающей среды на федеральный уровень. По его мнению, Камчатка может стать пилотным регионом для апробации этой инициативы.Он также добавил, что намерен развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды."Технические решения мы сейчас отрабатываем, в том числе выходим на зарубежных учёных. Сейчас есть такой опыт в <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank">юго-восточной Азии</a> — мониторинг акватории. Мы ищем партнёров, которые позволят максимально быстро такую систему развернуть у нас. В целом, считаю, что произошедшее показывает уязвимость и недостаточность нашей системы мониторинга окружающей среды. Поэтому то, что мы делаем, недостаточно для защиты нашей природы", — подчеркнул губернатор.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html

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петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия