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На Камчатке заработает система мониторинга состояния окружающей среды
Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:58
2020-10-05T03:58
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
москва
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что её запустят в понедельник на базе портала "Камчатка в порядке", и она будет доступна как для ответственных ведомств, так и для обращений жителей.Ранее губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> после ситуации, произошедшей на побережье Камчатки, заявлял, что намерен выйти с предложением о создании единой системы мониторинга окружающей среды на федеральный уровень. По его мнению, Камчатка может стать пилотным регионом для апробации этой инициативы.Он также добавил, что намерен развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды."Технические решения мы сейчас отрабатываем, в том числе выходим на зарубежных учёных. Сейчас есть такой опыт в <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank">юго-восточной Азии</a> — мониторинг акватории. Мы ищем партнёров, которые позволят максимально быстро такую систему развернуть у нас. В целом, считаю, что произошедшее показывает уязвимость и недостаточность нашей системы мониторинга окружающей среды. Поэтому то, что мы делаем, недостаточно для защиты нашей природы", — подчеркнул губернатор.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке заработает система мониторинга состояния окружающей среды

03:58 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисЛюди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что её запустят в понедельник на базе портала "Камчатка в порядке", и она будет доступна как для ответственных ведомств, так и для обращений жителей.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов после ситуации, произошедшей на побережье Камчатки, заявлял, что намерен выйти с предложением о создании единой системы мониторинга окружающей среды на федеральный уровень. По его мнению, Камчатка может стать пилотным регионом для апробации этой инициативы.
"Каждое ведомство в рамках своих компетенций собирает информацию, но я считаю, что мы должны перейти к формированию единой общей базы, где информация будет оперативно собрана и доступна каждому. Более того — граждане смогут дополнять её собственными наблюдениями, фотографиями, сообщениями с места, тем самым мы сделаем систему более динамичной. Мы сейчас активно работаем по разворачиванию такой системы на базе нашего портала "Камчатка в порядке", — рассказал Солодов.
Он также добавил, что намерен развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
"Технические решения мы сейчас отрабатываем, в том числе выходим на зарубежных учёных. Сейчас есть такой опыт в юго-восточной Азии — мониторинг акватории. Мы ищем партнёров, которые позволят максимально быстро такую систему развернуть у нас. В целом, считаю, что произошедшее показывает уязвимость и недостаточность нашей системы мониторинга окружающей среды. Поэтому то, что мы делаем, недостаточно для защиты нашей природы", — подчеркнул губернатор.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
01:55
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.
По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовМоскваКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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