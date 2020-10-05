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Мобильная лаборатория исследует воздух на загрязненном побережье Камчатки
Мобильная лаборатория проанализирует состояние атмосферного воздуха на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории Тихого океана, сообщила в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:37
2020-10-05T03:37
загрязнение воды на камчатке
тихий океан
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Мобильная лаборатория проанализирует состояние атмосферного воздуха на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По последним данным специалистов, в настоящее время ситуация нормализуется, вместе с тем, проведение исследований всеми заинтересованными ведомствами и службами продолжается. Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность."У нас имеется мобильная передвижная лаборатория, которая позволяет, в том числе экспедиционно, провести замеры загрязнения атмосферного воздуха, поэтому сегодня мы выедем туда в район Халакрырского пляжа и проведём наблюдения. Ну и уже дальше, если опять будут выявлены превышения, будем наблюдать пока ситуация не нормализуется", - сказала Полякова.Ранее сообщалось, что также пробы песка, воды и образцы погибших животных с загрязнённого побережья были отправлены самолётом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник во второй половине дня по столичному времени.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
тихий океан
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
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загрязнение воды на камчатке, тихий океан, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Мобильная лаборатория исследует воздух на загрязненном побережье Камчатки

03:37 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКомплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Мобильная лаборатория проанализирует состояние атмосферного воздуха на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории Тихого океана, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По последним данным специалистов, в настоящее время ситуация нормализуется, вместе с тем, проведение исследований всеми заинтересованными ведомствами и службами продолжается. Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"У нас имеется мобильная передвижная лаборатория, которая позволяет, в том числе экспедиционно, провести замеры загрязнения атмосферного воздуха, поэтому сегодня мы выедем туда в район Халакрырского пляжа и проведём наблюдения. Ну и уже дальше, если опять будут выявлены превышения, будем наблюдать пока ситуация не нормализуется", - сказала Полякова.
Ранее сообщалось, что также пробы песка, воды и образцы погибших животных с загрязнённого побережья были отправлены самолётом в Москву и Владивосток для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник во второй половине дня по столичному времени.
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Загрязнение воды на КамчаткеТихий океанВладивостокКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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