https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199404.html

На загрязненном побережье Камчатки развернут фельдшерско-акушерский пункт

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет развернут на Халактырском пляже на Камчатке, где произошло загрязнение акватории Тихого океана, заявил губернатор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T02:57

2020-10-05T02:57

2020-10-05T03:02

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

тихий океан

москва

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет развернут на Халактырском пляже на Камчатке, где произошло загрязнение акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, заявил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> в ходе оперативного совещания в правительстве региона.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность."Считаю, что нужно разворачивать мобильный ФАП сейчас на пляже с тем, чтобы можно было помощь, профилактический осмотр прямо там оказывать", - заявил Солодов.Кроме того, в крае создан круглосуточный колл-центр по вопросам экологической обстановки на побережье Тихого океана, куда просят обращаться жителей и гостей полуострова в случае ухудшения здоровья или обнаружения выброшенных на берег водных обитателей. Телефон горячей линии +7 962 216 37 52.

https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия