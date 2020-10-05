https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html

Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды

Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края Владимир... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T01:55

2020-10-05T01:55

2020-10-05T03:48

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

москва

владивосток

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — отметил Солодов.Третья возможная причина — сейсмическая активность, связанная с "вулканическими проявлениями", заключил губернатор.Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> начали проверки.По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.

https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html

Eugene Visotsky Точно водоросли виноваты, к бабке не ходи! 41

Министр Правды от выбора причины зависит судьба этого губернатора, надеюсь он понимает это 30

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москва

владивосток

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, москва, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия