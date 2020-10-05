Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды
01:55 05.10.2020 (обновлено: 03:48 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края Владимир Солодов.
"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — отметил Солодов.
Третья возможная причина — сейсмическая активность, связанная с "вулканическими проявлениями", заключил губернатор.
Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во Владивосток и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.
О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.