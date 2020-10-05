Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды
Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края Владимир... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T01:55
2020-10-05T03:48
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
москва
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578178301_0:123:3072:1851_1400x0_80_0_0_805b73c45af4abb3ec1ac98d35973e5c.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — отметил Солодов.Третья возможная причина — сейсмическая активность, связанная с "вулканическими проявлениями", заключил губернатор.Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> начали проверки.По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
Точно водоросли виноваты, к бабке не ходи!
41
от выбора причины зависит судьба этого губернатора, надеюсь он понимает это
30
22
москва
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578178301_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cc48c51e8a8f44fbafa18fc33c4a010d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, москва, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды

01:55 05.10.2020 (обновлено: 03:48 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова, заявил губернатор края Владимир Солодов.
"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — отметил Солодов.
Третья возможная причина — сейсмическая активность, связанная с "вулканическими проявлениями", заключил губернатор.
Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во Владивосток и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 21:27
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах КамчаткиНа Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.
О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
 
Обсудить22
Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовМоскваВладивостокКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Омская прокуратура ищет источник слива чёрной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
09:05Степанакерт под обстрелами превращается в город-призрак
Лента новостейМолния