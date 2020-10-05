https://ria.ru/20201005/kachatka-1578210987.html

"Роскосмос" показал спутниковые снимки Камчатки, где выявили загрязнение

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки побережья Камчатки, где были выявлены загрязнения, фотографии выложены на сайте и в соцсетях госкорпорации. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:40

2020-10-05T11:40

2020-10-05T12:53

загрязнение воды на камчатке

роскосмос

москва

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" опубликовал спутниковые снимки побережья Камчатки, где были выявлены загрязнения, фотографии выложены на <a href="https://www.roscosmos.ru/" target="_blank">сайте</a> и в <a href="https://vk.com/roscosmos" target="_blank">соцсетях</a> госкорпорации.Представлены снимки Халактырского пляжа и Авачинской губы, можно разглядеть Бабью, Малую Лагерную и Большую Лагерную бухты.В "Роскосмосе" отметили, что съемка осложнялась облачностью в регионе. Полученные кадры переданы в следственные органы и властям <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> для дальнейшей экспертизы, подчеркнули в госкорпорации.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578202060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, роскосмос, москва, камчатский край, общество