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https://ria.ru/20201005/gretsiya-1578209578.html
В Греции продлили действие ограничений из-за коронавируса
Власти Греции продлили до 12 октября действие ограничений, введенных в столичном регионе Аттика с целью остановить распространение коронавируса, сообщает... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:05
2020-10-05T12:05
туризм
коронавирус covid-19
туризм
волос
кириакос мицотакис
новости - туризм
аттика
корфу
греция
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<strong>АФИНЫ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Власти Греции продлили до 12 октября действие ограничений, введенных в столичном регионе Аттика с целью остановить распространение коронавируса, сообщает официальная правительственная газета.Меры были введены 21 сентября в связи с резким ростом числа инфицированных и действовали до 4 октября. Премьер-министр Кириакос Мицотакис 24 сентября в телеобращении заявил, что страна находится на критическом этапе борьбы с пандемией. По его словам, правительство не намерено второй раз вводить полный карантин, но население должно соблюдать предписания властей.В Аттике запрещена работа предприятий общественного питания, дискотек, баров, кабаре, ночных клубов и развлекательных заведений с полуночи до пяти часов утра. Прекращено проведение концертов в помещениях и на открытом воздухе. Приостановлены показы фильмов в закрытых кинотеатрах, отменены театральные представления.Разрешены собрания не более девяти человек как в помещениях, так и на открытом воздухе. На свадьбах, крестинах, похоронах может присутствовать максимум 20 человек, хотя еще в августе допускалось до 100 гостей. В кафе за столиками должно быть не более шести человек.С полуночи до пяти утра приостановлена работа розничных магазинов, например, киосков, мини-маркетов, в том числе расположенные на заправочных станциях, виноделен, табачных лавок, пекарен. Под запрет не попадают аптеки и автозаправочные станции, разрешена также продажа на вынос еды из ресторанов и ее доставка (без алкоголя).В маске придется не только работать в закрытых помещениях, но и находиться на открытых пространствах, например, на площадях, остановках, в очередях, на базаре — везде, где невозможно соблюдать расстояние между гражданами в полтора метра.На овощных рынках вполовину сокращено количество торговых мест, минимальное расстояние между лавками продавцов — три метра.Вводится обязательная удаленка для 40 процентов сотрудников частных и государственных предприятий, которые выполняют офисную работу или ту, которую можно делать откуда угодно. Работа в госсекторе будет начинаться в три этапа — в 7:00, 8:00 и 9:00 утра, чтобы не создавать скоплений людей в транспорте.Власти планируют усилить проверки и санкции в отношении работодателей и сотрудников, не соблюдающих меры индивидуальной защиты на рабочем месте, то есть обязательное использование маски. Сейчас ежедневно проводится 40 тысяч проверок.Уязвимым группам населения и гражданам 65 лет и старше рекомендуется ограничить передвижение в течение следующих 14 дней. Им следует носить защитные маски, избегать контактов с людьми, кроме ближайших родственников, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.Помимо этого, в Аттике принято решение о помещении бессимптомных больных, относящихся к уязвимым группам населения, например, иммигрантов, в специальные карантинные отели.Ряд подобных ограничений введены во многих регионах, это, в частности, Трикала, Пелла, Пиерия, Килкис, Лесбос, Иматия, Ханья, Ираклион, Халкидики, Закинф, Миконос, Кифнос. Менее строгие меры приняты в Салониках, на Корфу, в Ларисе, Кардице, Ретимно, Волосе, Катерини, Родосе, Косе. Здесь введено обязательное ношение маски в помещении и запрещена работа предприятий общепита с полуночи до пяти часов утра.В Греции в последние дни выявляют порядка 300 новых случаев инфицирования в сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 19 842. Жертвами COVID-19 стали 409 человек. Растет количество больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, — сейчас их более 80, два месяца назад было порядка 15 тяжелобольных.
https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
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коронавирус covid-19, туризм, волос, кириакос мицотакис, новости - туризм, аттика, корфу, греция

В Греции продлили действие ограничений из-за коронавируса

12:05 05.10.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкПосетители за столиками летнего кафе в Афинах
Посетители за столиками летнего кафе в Афинах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 5 окт – РИА Новости. Власти Греции продлили до 12 октября действие ограничений, введенных в столичном регионе Аттика с целью остановить распространение коронавируса, сообщает официальная правительственная газета.
Меры были введены 21 сентября в связи с резким ростом числа инфицированных и действовали до 4 октября. Премьер-министр Кириакос Мицотакис 24 сентября в телеобращении заявил, что страна находится на критическом этапе борьбы с пандемией. По его словам, правительство не намерено второй раз вводить полный карантин, но население должно соблюдать предписания властей.
В Аттике запрещена работа предприятий общественного питания, дискотек, баров, кабаре, ночных клубов и развлекательных заведений с полуночи до пяти часов утра. Прекращено проведение концертов в помещениях и на открытом воздухе. Приостановлены показы фильмов в закрытых кинотеатрах, отменены театральные представления.
Разрешены собрания не более девяти человек как в помещениях, так и на открытом воздухе. На свадьбах, крестинах, похоронах может присутствовать максимум 20 человек, хотя еще в августе допускалось до 100 гостей. В кафе за столиками должно быть не более шести человек.
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С полуночи до пяти утра приостановлена работа розничных магазинов, например, киосков, мини-маркетов, в том числе расположенные на заправочных станциях, виноделен, табачных лавок, пекарен. Под запрет не попадают аптеки и автозаправочные станции, разрешена также продажа на вынос еды из ресторанов и ее доставка (без алкоголя).
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В маске придется не только работать в закрытых помещениях, но и находиться на открытых пространствах, например, на площадях, остановках, в очередях, на базаре — везде, где невозможно соблюдать расстояние между гражданами в полтора метра.
На овощных рынках вполовину сокращено количество торговых мест, минимальное расстояние между лавками продавцов — три метра.
Вводится обязательная удаленка для 40 процентов сотрудников частных и государственных предприятий, которые выполняют офисную работу или ту, которую можно делать откуда угодно. Работа в госсекторе будет начинаться в три этапа — в 7:00, 8:00 и 9:00 утра, чтобы не создавать скоплений людей в транспорте.
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Власти планируют усилить проверки и санкции в отношении работодателей и сотрудников, не соблюдающих меры индивидуальной защиты на рабочем месте, то есть обязательное использование маски. Сейчас ежедневно проводится 40 тысяч проверок.
Уязвимым группам населения и гражданам 65 лет и старше рекомендуется ограничить передвижение в течение следующих 14 дней. Им следует носить защитные маски, избегать контактов с людьми, кроме ближайших родственников, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.
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Помимо этого, в Аттике принято решение о помещении бессимптомных больных, относящихся к уязвимым группам населения, например, иммигрантов, в специальные карантинные отели.
Ряд подобных ограничений введены во многих регионах, это, в частности, Трикала, Пелла, Пиерия, Килкис, Лесбос, Иматия, Ханья, Ираклион, Халкидики, Закинф, Миконос, Кифнос. Менее строгие меры приняты в Салониках, на Корфу, в Ларисе, Кардице, Ретимно, Волосе, Катерини, Родосе, Косе. Здесь введено обязательное ношение маски в помещении и запрещена работа предприятий общепита с полуночи до пяти часов утра.
В Греции в последние дни выявляют порядка 300 новых случаев инфицирования в сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 19 842. Жертвами COVID-19 стали 409 человек. Растет количество больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, — сейчас их более 80, два месяца назад было порядка 15 тяжелобольных.
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