https://ria.ru/20201005/granitsy-1578208432.html

В оперштабе не комментируют возможность закрытия границ из-за COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России не комментируют возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:59

2020-10-05T10:59

2020-10-05T11:06

валерий рязанский

совет федерации рф

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России не комментируют возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию.Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество