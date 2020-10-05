https://ria.ru/20201005/granitsy-1578208432.html
В оперштабе не комментируют возможность закрытия границ из-за COVID-19
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России не комментируют возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:59
2020-10-05T10:59
2020-10-05T11:06
валерий рязанский
совет федерации рф
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России не комментируют возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию.Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий рязанский, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество