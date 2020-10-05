https://ria.ru/20201005/granitsy-1578206305.html

В Совфеде не исключили закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:23

2020-10-05T10:23

2020-10-05T11:41

израиль

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570117009_0:276:3151:2048_1400x0_80_0_0_f4879092005bb3e0facec44ee28ac534.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> ввел государственный карантин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html

Deyn Donovan фашисты. 505

Василий Прекрасноволосый Говорите прямым языком, Закрытие границ, но не для всех. Уважаемые люди и дальше смогут летать куда захотят. Как и было в предыдущее закрытие. Капитализм ещё содержит неотъемлемое свойство средневекового общества.т.е. двойные стандарты. Когда есть господин и раб, определяется это деньгами, а большие деньги получаются на ограблении оставшегося большинства. 485

41

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, общество