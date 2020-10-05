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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/granitsy-1578206305.html
В Совфеде не исключили закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:23
2020-10-05T11:41
израиль
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> ввел государственный карантин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html
фашисты.
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Говорите прямым языком, Закрытие границ, но не для всех. Уважаемые люди и дальше смогут летать куда захотят. Как и было в предыдущее закрытие. Капитализм ещё содержит неотъемлемое свойство средневекового общества.т.е. двойные стандарты. Когда есть господин и раб, определяется это деньгами, а большие деньги получаются на ограблении оставшегося большинства.
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израиль, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

В Совфеде не исключили закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID

10:23 05.10.2020 (обновлено: 11:41 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДезинфекция в терминальном комплексе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Дезинфекция в терминальном комплексе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.
По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.

"Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".
Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.
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Распространение нового коронавирусаИзраильКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
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