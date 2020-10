https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578259628.html

Китайский художник Ай Вэйвэй создаст новый памятник Горбачеву в Берлине

Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине, сообщает фонд Cinema for Peace,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:28

2020-10-05T16:28

2020-10-05T16:28

культура

новости культуры

памятники

ай вэйвэй

михаил горбачев

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148644/41/1486444116_0:642:1357:1405_1400x0_80_0_0_5353ade6fcfcbb31e60fd61d074cf102.jpg

<strong>БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине, сообщает фонд Cinema for Peace, выступающий инициатором установки памятника."В 30-ю годовщину германского единства Cinema for Peace объявил о создании памятника Горбачеву в Берлине и художественного фильма о его жизни по сценарию Эндрю Найта, который также был автором сценария Hacksaw Ridge ("По соображениям совести" в российском прокате) Мэла Гибсона", - сообщает фонд в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.В документе уточняется, что автором памятника станет Ай Вэйвэй, "который пережил то, как Горбачев вдохновил студенческое движение, приведшее к трагическим событиями на площади Тяньаньмэнь". Профинансирует проект бывший вице-президент Всемирного экономического форума Ульрих Беттерманн.Кроме того, популярная актриса американского и европейского кинематографа Настасья Кински, родившаяся в Западном Берлине, выступила с инициативой назвать улицу и трамвайную линию в Берлине, которые связывали бы бывшие западные и восточные районы, в честь Горбачева. Как утверждает Cinema for Peace, проекты по почтению "исторической роли" Горбачева пользуются поддержкой канцлера Ангелы Меркель.Ранее на прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемония была приурочена к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, памятники, ай вэйвэй, михаил горбачев, берлин (город)