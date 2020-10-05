https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578259628.html
Китайский художник Ай Вэйвэй создаст новый памятник Горбачеву в Берлине
Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине, сообщает фонд Cinema for Peace,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:28
2020-10-05T16:28
2020-10-05T16:28
культура
новости культуры
памятники
ай вэйвэй
михаил горбачев
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине, сообщает фонд Cinema for Peace, выступающий инициатором установки памятника."В 30-ю годовщину германского единства Cinema for Peace объявил о создании памятника Горбачеву в Берлине и художественного фильма о его жизни по сценарию Эндрю Найта, который также был автором сценария Hacksaw Ridge ("По соображениям совести" в российском прокате) Мэла Гибсона", - сообщает фонд в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.В документе уточняется, что автором памятника станет Ай Вэйвэй, "который пережил то, как Горбачев вдохновил студенческое движение, приведшее к трагическим событиями на площади Тяньаньмэнь". Профинансирует проект бывший вице-президент Всемирного экономического форума Ульрих Беттерманн.Кроме того, популярная актриса американского и европейского кинематографа Настасья Кински, родившаяся в Западном Берлине, выступила с инициативой назвать улицу и трамвайную линию в Берлине, которые связывали бы бывшие западные и восточные районы, в честь Горбачева. Как утверждает Cinema for Peace, проекты по почтению "исторической роли" Горбачева пользуются поддержкой канцлера Ангелы Меркель.Ранее на прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемония была приурочена к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.
https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, памятники, ай вэйвэй, михаил горбачев, берлин (город)
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине, сообщает фонд Cinema for Peace, выступающий инициатором установки памятника.
"В 30-ю годовщину германского единства Cinema for Peace объявил о создании памятника Горбачеву в Берлине и художественного фильма о его жизни по сценарию Эндрю Найта, который также был автором сценария Hacksaw Ridge ("По соображениям совести" в российском прокате) Мэла Гибсона", - сообщает фонд в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
В документе уточняется, что автором памятника станет Ай Вэйвэй, "который пережил то, как Горбачев вдохновил студенческое движение, приведшее к трагическим событиями на площади Тяньаньмэнь". Профинансирует проект бывший вице-президент Всемирного экономического форума Ульрих Беттерманн.
Кроме того, популярная актриса американского и европейского кинематографа Настасья Кински, родившаяся в Западном Берлине, выступила с инициативой назвать улицу и трамвайную линию в Берлине, которые связывали бы бывшие западные и восточные районы, в честь Горбачева. Как утверждает Cinema for Peace, проекты по почтению "исторической роли" Горбачева пользуются поддержкой канцлера Ангелы Меркель.
Ранее на прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемония была приурочена к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.