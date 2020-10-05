https://ria.ru/20201005/geroy-1578247150.html

Умер Герой Советского Союза Александр Семенов

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-м году жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:30

2020-10-05T15:30

2020-10-05T15:44

75 лет великой победы

карпаты

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578251348_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_1e4071eda672daca4dc027862a2e9c01.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. </strong>Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> скончался на 99-м году жизни в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Семенов был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким ветерана.Александр Семенов родился в деревне Хиновино Лужского района в 1922 году. В Красную Армию был призван 14 июля 1941 года. Осенью 1944 года гвардии лейтенант, командир самоходки СУ-85 совершил подвиг в <a href="http://ria.ru/location_Karpaty/" target="_blank" data-auto="true">Карпатах</a>: в бою с превосходящими силами врага, броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов. До 1965 года его жизнь была связана с Советской Армией. Он закончил свою службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. Затем Семенов работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Лужского муниципального района".

https://ria.ru/20200726/1574941772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568544436.html

2

карпаты

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карпаты, ленинградская область, общество