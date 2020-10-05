Умер Герой Советского Союза Александр Семенов

Умер Герой Советского Союза Александр Семенов
15:30 05.10.2020 (обновлено: 15:44 05.10.2020)
© Фото : пресс-служба администрации Лужского муниципального районаГерой Советского Союза Александр Семенов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-м году жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"4 октября 2020 года на 99-м году жизни скончался Почетный гражданин Лужского муниципального района, Герой Советского Союза Александр Иванович Семенов", - говорится в сообщении.
Семенов был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким ветерана.
"Герой Советского Союза, прошедший всю войну, совершивший подвиг в бою с врагом — Александр Иванович и всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: он служил ей – и оставаясь после Великой Отечественной в Советской Армии, и работая в ДОСААФ, и на заслуженном отдыхе, продолжая активную общественную деятельность. Нам будет очень не хватать этого мужественного, сильного и доброго человека, настоящего Героя, патриота, ленинградца", - говорится в тексте соболезнования.
Александр Семенов родился в деревне Хиновино Лужского района в 1922 году. В Красную Армию был призван 14 июля 1941 года. Осенью 1944 года гвардии лейтенант, командир самоходки СУ-85 совершил подвиг в Карпатах: в бою с превосходящими силами врага, броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов. До 1965 года его жизнь была связана с Советской Армией. Он закончил свою службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. Затем Семенов работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Лужского муниципального района".