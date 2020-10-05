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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201005/geroy-1578247150.html
Умер Герой Советского Союза Александр Семенов
Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-м году жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:30
2020-10-05T15:44
75 лет великой победы
карпаты
ленинградская область
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. </strong>Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> скончался на 99-м году жизни в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Семенов был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким ветерана.Александр Семенов родился в деревне Хиновино Лужского района в 1922 году. В Красную Армию был призван 14 июля 1941 года. Осенью 1944 года гвардии лейтенант, командир самоходки СУ-85 совершил подвиг в <a href="http://ria.ru/location_Karpaty/" target="_blank" data-auto="true">Карпатах</a>: в бою с превосходящими силами врага, броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов. До 1965 года его жизнь была связана с Советской Армией. Он закончил свою службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. Затем Семенов работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Лужского муниципального района".
https://ria.ru/20200726/1574941772.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568544436.html
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карпаты, ленинградская область, общество

Умер Герой Советского Союза Александр Семенов

15:30 05.10.2020 (обновлено: 15:44 05.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Лужского муниципального районаГерой Советского Союза Александр Семенов
Герой Советского Союза Александр Семенов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : пресс-служба администрации Лужского муниципального района
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-м году жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"4 октября 2020 года на 99-м году жизни скончался Почетный гражданин Лужского муниципального района, Герой Советского Союза Александр Иванович Семенов", - говорится в сообщении.
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Семенов был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким ветерана.
"Герой Советского Союза, прошедший всю войну, совершивший подвиг в бою с врагом — Александр Иванович и всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: он служил ей – и оставаясь после Великой Отечественной в Советской Армии, и работая в ДОСААФ, и на заслуженном отдыхе, продолжая активную общественную деятельность. Нам будет очень не хватать этого мужественного, сильного и доброго человека, настоящего Героя, патриота, ленинградца", - говорится в тексте соболезнования.
Александр Семенов родился в деревне Хиновино Лужского района в 1922 году. В Красную Армию был призван 14 июля 1941 года. Осенью 1944 года гвардии лейтенант, командир самоходки СУ-85 совершил подвиг в Карпатах: в бою с превосходящими силами врага, броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов. До 1965 года его жизнь была связана с Советской Армией. Он закончил свою службу подполковником, заместителем командира ракетного дивизиона. Затем Семенов работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ, был тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Лужского муниципального района".
Командир кавалерийской бригады Иван Владимирович Тюленев - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
17 марта, 07:0075 лет Победы - Радио Sputnik
Иван Тюленев: полный Георгиевский кавалер – Герой Советского СоюзаВ преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о генерале армии И.В. Тюленеве, герое двух мировых войн.
 
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75 лет Великой ПобедыКарпатыЛенинградская областьОбщество
 
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