В Кремле не проводят параллелей между ЧП в Норильске и на Камчатке
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Природоохранная прокуратура начала проверку.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Природоохранная прокуратура начала проверку.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.
Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.