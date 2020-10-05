https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578220863.html

В Кремле не проводят параллелей между ЧП в Норильске и на Камчатке

В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в Норильске и на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:38

2020-10-05T13:38

2020-10-05T13:38

загрязнение воды на камчатке

разлив дизельного топлива в норильске

дмитрий песков

норильск

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, не проводим (параллелей)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что все региональные и федеральные министерства и ведомства сейчас занимаются анализом ситуации на Камчатке. Кроме того, глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Дмитрий Кобылкин держит на контроле этот вопрос, находится на связи с регионом и во второй половине дня понедельника сообщит журналистам, что происходит на Камчатке, какие первые выводы и какая еще информация потребуется для окончательных заключений.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.В Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

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норильск

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, разлив дизельного топлива в норильске, дмитрий песков, норильск, камчатский край, происшествия