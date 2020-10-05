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В Кремле не проводят параллелей между ЧП в Норильске и на Камчатке
В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в Норильске и на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:38
2020-10-05T13:38
загрязнение воды на камчатке
разлив дизельного топлива в норильске
дмитрий песков
норильск
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, не проводим (параллелей)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что все региональные и федеральные министерства и ведомства сейчас занимаются анализом ситуации на Камчатке. Кроме того, глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Дмитрий Кобылкин держит на контроле этот вопрос, находится на связи с регионом и во второй половине дня понедельника сообщит журналистам, что происходит на Камчатке, какие первые выводы и какая еще информация потребуется для окончательных заключений.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.В Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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загрязнение воды на камчатке, разлив дизельного топлива в норильске, дмитрий песков, норильск, камчатский край, происшествия

В Кремле не проводят параллелей между ЧП в Норильске и на Камчатке

13:38 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в Норильске и на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не проводим (параллелей)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Он отметил, что все региональные и федеральные министерства и ведомства сейчас занимаются анализом ситуации на Камчатке. Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин держит на контроле этот вопрос, находится на связи с регионом и во второй половине дня понедельника сообщит журналистам, что происходит на Камчатке, какие первые выводы и какая еще информация потребуется для окончательных заключений.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
В Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
 
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Загрязнение воды на КамчаткеРазлив дизельного топлива в НорильскеДмитрий ПесковНорильскКамчатский крайПроисшествия
 
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