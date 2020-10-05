https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html

Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в России

Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:47

2020-10-05T16:47

2020-10-05T17:07

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сн_образование

владимир путин

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.Одна из участниц встречи рассказала президенту о трудностях, с которыми ей и ее коллегам пришлось столкнуться при организации дистанционного обучения, и спросила, будет ли в России создана система дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин.Он отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа продолжалась.Путин также добавил, что большое количество платформ для дистанционного обучения - это хорошо, но нужна их систематизация. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас на первый план выходят другие проблемы, связанные с обеспечением возможности использования таких платформ, а именно - обеспечение широкополосного интернета.

https://sn.ria.ru/20200407/1569636619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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