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Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в России
Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:47
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сн_образование
владимир путин
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.Одна из участниц встречи рассказала президенту о трудностях, с которыми ей и ее коллегам пришлось столкнуться при организации дистанционного обучения, и спросила, будет ли в России создана система дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин.Он отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа продолжалась.Путин также добавил, что большое количество платформ для дистанционного обучения - это хорошо, но нужна их систематизация. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас на первый план выходят другие проблемы, связанные с обеспечением возможности использования таких платформ, а именно - обеспечение широкополосного интернета.
https://sn.ria.ru/20200407/1569636619.html
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество

Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в России

16:47 05.10.2020 (обновлено: 17:07 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.
Одна из участниц встречи рассказала президенту о трудностях, с которыми ей и ее коллегам пришлось столкнуться при организации дистанционного обучения, и спросила, будет ли в России создана система дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин.
"У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать", - сказал Путин.
Он отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа продолжалась.
Путин также добавил, что большое количество платформ для дистанционного обучения - это хорошо, но нужна их систематизация. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас на первый план выходят другие проблемы, связанные с обеспечением возможности использования таких платформ, а именно - обеспечение широкополосного интернета.
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
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Реформа школьной жизни: как внедрить "дистанционку" в обучение
 
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