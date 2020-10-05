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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/dezinformatsiya-1578199232.html
МИД Армении обвинил Баку в дезинформации
МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:38
2020-10-05T02:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
ереван
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости.</strong> МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджану </a>с армянской территории.В ведомстве считают, что "цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха". В МИД заявили, что в результате таких обстрелов были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения."Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны. Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения", - отметили в ведомстве.<a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii" target="_blank">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201004/obstrel-1578196623.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578198667.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
ереван
азербайджан
армения
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обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, ереван, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении обвинил Баку в дезинформации

02:38 05.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвтомобили, поврежденные в результате обстрела в Степенакерте
Автомобили, поврежденные в результате обстрела в Степенакерте - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории.
"Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного. Одна из них - это дезинформация последних часов о нанесении с территории Армении ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.
В ведомстве считают, что "цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха". В МИД заявили, что в результате таких обстрелов были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения.
"Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны. Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения", - отметили в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 22:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Кадры предполагаемого удара по грузовикам с азербайджанскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
01:09Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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