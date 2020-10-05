МИД Армении обвинил Баку в дезинформации
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвтомобили, поврежденные в результате обстрела в Степенакерте
ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории.
"Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного. Одна из них - это дезинформация последних часов о нанесении с территории Армении ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.
В ведомстве считают, что "цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха". В МИД заявили, что в результате таких обстрелов были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения.
"Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны. Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения", - отметили в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.