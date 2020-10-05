https://ria.ru/20201005/dagestan-1578279397.html

Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы

Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

сергей меликов

владимир васильев

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578264854_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_53ae3123286992b64a31649520755f8c.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым нужно будет работать, рассказал врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меликов</a> в ходе общения с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Путин в понедельник отправил в отставку с поста главы региона <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a>, назначив Меликова временно исполняющим обязанности."Первое – это то, о чем уже говорил Владимир Абдуалиевич (Васильев - ред.), я считаю, что эту работу надо продолжать: это обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Потому что это не только, собственно говоря, жизнь и здоровье людей, это и те процессы, которые в значительной степени влияют и оказывают негативное влияние на все сферы деятельности. Поэтому та работа, которую оперативный штаб республики Дагестан провел, должна быть продолжена и, возможно, с более высоким эффектом", - сказал Меликов.Второе направление, по его словам, это укрепление экономического потенциала Дагестана. "Он, действительно, высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован сегодня, в том числе и по вопросам различного рода инвестиционных проектов в республике. И опять же та работа, которую Владимир Абдуалиевич проводил, связана с большей на сегодняшний день инвестиционной привлекательностью Дагестана, нежели это было несколько лет назад", - отметил врио главы Дагестана. Это, по его словам, в конечном итоге скажется на благосостоянии людей.Меликов также обратил внимание на необходимость власти наладить диалог с жителями республики."На мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения, со всеми слоями общества. Именно из этой обратной связи мы будем получать те продукты, которые потом необходимо будет реализовывать и возвращать людям. В этом отношении я бы как раз выделил политический аспект деятельности в республике, который даст возможности и даст понимание тех процессов – политических, внутриполитических, которые происходят в республике, и решение этих проблем, этих задач в интересах и на благо Дагестана и всей нашей РФ", - заявил он.

https://ria.ru/20201005/melikov-1578272758.html

https://ria.ru/20201005/dagestan-1578261460.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меликов, владимир васильев, владимир путин, политика