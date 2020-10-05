Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/dagestan-1578279397.html
Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы
Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:45
2020-10-05T17:45
сергей меликов
владимир васильев
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578264854_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_53ae3123286992b64a31649520755f8c.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым нужно будет работать, рассказал врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меликов</a> в ходе общения с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Путин в понедельник отправил в отставку с поста главы региона <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a>, назначив Меликова временно исполняющим обязанности."Первое – это то, о чем уже говорил Владимир Абдуалиевич (Васильев - ред.), я считаю, что эту работу надо продолжать: это обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Потому что это не только, собственно говоря, жизнь и здоровье людей, это и те процессы, которые в значительной степени влияют и оказывают негативное влияние на все сферы деятельности. Поэтому та работа, которую оперативный штаб республики Дагестан провел, должна быть продолжена и, возможно, с более высоким эффектом", - сказал Меликов.Второе направление, по его словам, это укрепление экономического потенциала Дагестана. "Он, действительно, высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован сегодня, в том числе и по вопросам различного рода инвестиционных проектов в республике. И опять же та работа, которую Владимир Абдуалиевич проводил, связана с большей на сегодняшний день инвестиционной привлекательностью Дагестана, нежели это было несколько лет назад", - отметил врио главы Дагестана. Это, по его словам, в конечном итоге скажется на благосостоянии людей.Меликов также обратил внимание на необходимость власти наладить диалог с жителями республики."На мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения, со всеми слоями общества. Именно из этой обратной связи мы будем получать те продукты, которые потом необходимо будет реализовывать и возвращать людям. В этом отношении я бы как раз выделил политический аспект деятельности в республике, который даст возможности и даст понимание тех процессов – политических, внутриполитических, которые происходят в республике, и решение этих проблем, этих задач в интересах и на благо Дагестана и всей нашей РФ", - заявил он.
https://ria.ru/20201005/melikov-1578272758.html
https://ria.ru/20201005/dagestan-1578261460.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578264854_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_dc77cdda9b6ea79528f003e63b1926b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей меликов, владимир васильев, владимир путин, политика

Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы

17:45 05.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обеспечение безопасности жителей Дагестана, налаживание с ними диалога, а также укрепление экономического состояния являются основными направлениями, по которым нужно будет работать, рассказал врио главы региона Сергей Меликов в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в понедельник отправил в отставку с поста главы региона Владимира Васильева, назначив Меликова временно исполняющим обязанности.
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 17:38
Биография Сергея Меликова
"Первое – это то, о чем уже говорил Владимир Абдуалиевич (Васильев - ред.), я считаю, что эту работу надо продолжать: это обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Потому что это не только, собственно говоря, жизнь и здоровье людей, это и те процессы, которые в значительной степени влияют и оказывают негативное влияние на все сферы деятельности. Поэтому та работа, которую оперативный штаб республики Дагестан провел, должна быть продолжена и, возможно, с более высоким эффектом", - сказал Меликов.
Второе направление, по его словам, это укрепление экономического потенциала Дагестана. "Он, действительно, высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован сегодня, в том числе и по вопросам различного рода инвестиционных проектов в республике. И опять же та работа, которую Владимир Абдуалиевич проводил, связана с большей на сегодняшний день инвестиционной привлекательностью Дагестана, нежели это было несколько лет назад", - отметил врио главы Дагестана. Это, по его словам, в конечном итоге скажется на благосостоянии людей.
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 16:34
Путин провел онлайн-встречу с Васильевым и Меликовым
Меликов также обратил внимание на необходимость власти наладить диалог с жителями республики.
"На мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения, со всеми слоями общества. Именно из этой обратной связи мы будем получать те продукты, которые потом необходимо будет реализовывать и возвращать людям. В этом отношении я бы как раз выделил политический аспект деятельности в республике, который даст возможности и даст понимание тех процессов – политических, внутриполитических, которые происходят в республике, и решение этих проблем, этих задач в интересах и на благо Дагестана и всей нашей РФ", - заявил он.
 
Обсудить0
Сергей МеликовВладимир ВасильевВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
23:01Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Лента новостейМолния