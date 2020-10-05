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https://ria.ru/20201005/dagestan-1578255591.html
Глава Дагестана ушел в отставку
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана сенатора Сергея Меликова, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:05
2020-10-05T17:08
сергей меликов
владимир васильев
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана сенатора <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/">Сергея Меликова</a></u>, сообщает пресс-служба Кремля.Президент подписал указ об отставке <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/">Владимира Васильева</a></u>, руководившего республикой с сентября 2018 года, и назначил его своим советником. "Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", — отметил Путин во время онлайн-встречи с Меликовым и Васильевым.О планах Васильева досрочно сложить полномочия СМИ писали в конце сентября. В качестве причин называли его возраст (в августе ему исполнился 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем". Меликов с 2016 по 2019 год занимал пост первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии, до этого был полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. С осени 2019 года — член Федерального собрания от правительства Ставропольского края. Имеет звание генерал-полковника.
https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html
Там на корню всех менять надо.До того всё запущено....
122
судя по усилению брутальности власти в Дагестане - беспредел там еще тот...Хотя, вспоминая, как ведут себя дагестанцы в остальной части страны...Там нет главного - ВОСПИТАНИЯ молодежи, чтобы как в Чечне - построил кадыров - и не пикнут))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Путин заявил, что Васильев достойно исполнял обязанности главы Дагестана
Путин на встрече с Васильевым заявил, что он достойно исполнял обязанности главы Дагестана
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сергей меликов, владимир васильев, владимир путин, политика

Глава Дагестана ушел в отставку

16:05 05.10.2020 (обновлено: 17:08 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Васильев
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана сенатора Сергея Меликова, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подписал указ об отставке Владимира Васильева, руководившего республикой с сентября 2018 года, и назначил его своим советником.
"Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", — отметил Путин во время онлайн-встречи с Меликовым и Васильевым.
О планах Васильева досрочно сложить полномочия СМИ писали в конце сентября. В качестве причин называли его возраст (в августе ему исполнился 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем".
Меликов с 2016 по 2019 год занимал пост первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии, до этого был полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. С осени 2019 года — член Федерального собрания от правительства Ставропольского края. Имеет звание генерал-полковника.
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Вчера, 16:44
Биография Владимира Васильева
 
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Сергей МеликовВладимир ВасильевВладимир ПутинПолитика
 
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