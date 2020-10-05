https://ria.ru/20201005/dagestan-1578255591.html

Глава Дагестана ушел в отставку

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана сенатора Сергея Меликова, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:05

2020-10-05T16:05

2020-10-05T17:08

сергей меликов

владимир васильев

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана сенатора <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/">Сергея Меликова</a></u>, сообщает пресс-служба Кремля.Президент подписал указ об отставке <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/">Владимира Васильева</a></u>, руководившего республикой с сентября 2018 года, и назначил его своим советником. "Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", — отметил Путин во время онлайн-встречи с Меликовым и Васильевым.О планах Васильева досрочно сложить полномочия СМИ писали в конце сентября. В качестве причин называли его возраст (в августе ему исполнился 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем". Меликов с 2016 по 2019 год занимал пост первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии, до этого был полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. С осени 2019 года — член Федерального собрания от правительства Ставропольского края. Имеет звание генерал-полковника.

https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html

Антон Любицкий Там на корню всех менять надо.До того всё запущено.... 122

Ольга Занкова судя по усилению брутальности власти в Дагестане - беспредел там еще тот...Хотя, вспоминая, как ведут себя дагестанцы в остальной части страны...Там нет главного - ВОСПИТАНИЯ молодежи, чтобы как в Чечне - построил кадыров - и не пикнут)) 75

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин заявил, что Васильев достойно исполнял обязанности главы Дагестана Путин на встрече с Васильевым заявил, что он достойно исполнял обязанности главы Дагестана 2020-10-05T16:05 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меликов, владимир васильев, владимир путин, политика