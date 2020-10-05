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https://ria.ru/20201005/chemodan-1578325651.html
Названы хитрости, помогающие избежать перевеса в аэропорту
Путешественники рассказали о хитростях, позволяющих им уменьшить вес чемодана. "Подсказки" для авиапассажиров опубликовало издание Daily Express. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T22:40
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Путешественники рассказали о хитростях, позволяющих им уменьшить вес чемодана. "Подсказки" для авиапассажиров опубликовало издание <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Express</a>.Главными "лишними" вещами признали изделия из денима — джинсы, комбинезоны, куртки и рубашки. Если такой элемент одежды все же необходим в поездке, пассажирам посоветовали надеть ее на себя во время полета. В багаже, по мнению путешественников, эти вещи перевозить нельзя, так как они тяжелые и занимают много места.Кроме того, туристам посоветовали не брать с собой громоздкие туалетные принадлежности — например, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.Один из путешественников также призвал тщательней планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду "базовых" цветов (черный, белый, серый, бежевый), а также постараться уменьшить количество пар обуви.
https://ria.ru/20200410/1569826586.html
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
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РИА Новости
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туристы, новости - туризм, в мире

Названы хитрости, помогающие избежать перевеса в аэропорту

22:40 05.10.2020 (обновлено: 22:43 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путешественники рассказали о хитростях, позволяющих им уменьшить вес чемодана. "Подсказки" для авиапассажиров опубликовало издание Daily Express.
Главными "лишними" вещами признали изделия из денима — джинсы, комбинезоны, куртки и рубашки. Если такой элемент одежды все же необходим в поездке, пассажирам посоветовали надеть ее на себя во время полета. В багаже, по мнению путешественников, эти вещи перевозить нельзя, так как они тяжелые и занимают много места.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
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Стюардесса назвала вещь, которую всегда берет в путешествие
Кроме того, туристам посоветовали не брать с собой громоздкие туалетные принадлежности — например, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.
Один из путешественников также призвал тщательней планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду "базовых" цветов (черный, белый, серый, бежевый), а также постараться уменьшить количество пар обуви.
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