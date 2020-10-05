Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578209919.html
Совфед предложил повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:21
2020-10-05T16:15
совет федерации рф
валентина матвиенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_0:189:2970:1860_1400x0_80_0_0_31841a283b07643e1d936a5faac24d5e.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.Она отметила, что особый акцент — на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть "повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_d85196228bc6b1b6d259c98a8719dc43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика

Совфед предложил повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

11:21 05.10.2020 (обновлено: 16:15 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.

"Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование", — сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета — 2021.

Она отметила, что особый акцент — на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть "повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года".
 
Обсудить0
Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
23:01Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Лента новостейМолния