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Совфед предложил повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:21
2020-10-05T11:21
2020-10-05T16:15
совет федерации рф
валентина матвиенко
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.Она отметила, что особый акцент — на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть "повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года".
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика