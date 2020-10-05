https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578209919.html

Совфед предложил повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:21

2020-10-05T11:21

2020-10-05T16:15

совет федерации рф

валентина матвиенко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_0:189:2970:1860_1400x0_80_0_0_31841a283b07643e1d936a5faac24d5e.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.Она отметила, что особый акцент — на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть "повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года".

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика