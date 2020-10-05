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В Бишкеке протестующие блокируют улицы мусорными баками
Протестующие в центре Бишкека блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:14
2020-10-05T21:42
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в центре Бишкека блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики.Митингующие сообщили РИА Новости, что среди них были провокаторы, они кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.Ранее силовики отогнали митингующих от Белого дома. Милиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, готовясь дать отпор милиции. В центре города очень много людей. Протестующие отбежали на соседние с площадью улицы. Часть разошлась. Сейчас милиция отгоняет людей с прилегающих к площади улиц, передает корреспондент РИА Новости.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/1578202170.html
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бишкек
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протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке протестующие блокируют улицы мусорными баками

18:14 05.10.2020 (обновлено: 21:42 05.10.2020)
 
© Sputnik КыргызстанМилиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира
Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik Кыргызстан
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Протестующие в центре Бишкека блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики.
Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Митингующие сообщили РИА Новости, что среди них были провокаторы, они кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.
Ранее силовики отогнали митингующих от Белого дома. Милиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, готовясь дать отпор милиции. В центре города очень много людей. Протестующие отбежали на соседние с площадью улицы. Часть разошлась. Сейчас милиция отгоняет людей с прилегающих к площади улиц, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.
 
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