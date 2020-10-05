https://ria.ru/20201005/baki-1578287782.html

В Бишкеке протестующие блокируют улицы мусорными баками

Протестующие в центре Бишкека блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:14

2020-10-05T18:14

2020-10-05T21:42

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в центре Бишкека блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики.Митингующие сообщили РИА Новости, что среди них были провокаторы, они кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.Ранее силовики отогнали митингующих от Белого дома. Милиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, готовясь дать отпор милиции. В центре города очень много людей. Протестующие отбежали на соседние с площадью улицы. Часть разошлась. Сейчас милиция отгоняет людей с прилегающих к площади улиц, передает корреспондент РИА Новости.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/1578202170.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире