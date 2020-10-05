https://ria.ru/20201005/armiya-1578258310.html

Пашинян призвал демобилизованных призывников вернуться в армию

Премьер Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных в течение года призывников вновь записаться в армию из-за эскалации напряженности в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:20

2020-10-05T16:20

2020-10-05T16:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> призвал демобилизованных в течение года призывников вновь записаться в армию из-за эскалации напряженности в Карабахе."Я хочу обратиться с призывом, чтобы демобилизованные в течение последнего года наши ребята явились в центральный военкомат и записались в армию", - сказал Пашинян в видеообращении в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, он призвал демобилизованных явиться в качестве добровольцев, так как закон не позволяет включать эту категорию в мобилизационный резерв. Премьер заявил, что он зовет их не на простую службу, а на битву "между жизнью и смертью", заявив, что уверен в победе. "Если у кого-то есть военная форма или каски, взять их с собой", - сказал Пашинян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578201214.html

https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Hesen Mamedov Если у кого-то есть военная форма или каски, взять их с собой", - сказал Пашинян.)))) еще и старое ружье дедушки возьмите 16

Остапенко Юлия Сначала Пашинян, как глава Армении, сделал всё чтобы спровоцировать Азербайджан на войну. А теперь пытается угробить всю армянскую молодёжь. Я честно скажу не знаю как Армении выходить из сложившейся ситуации, но точно вижу кто загнал Армению в эту катастрофическую пропасть. 13

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нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире