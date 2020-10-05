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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/aliev-1578199189.html
Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия" заявил, что он не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:42
2020-10-05T02:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
минобороны армении
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью каналу "Аль-Арабия" заявил, что он не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Текст беседы с телеканалом опубликован на <a href="https://president.az/articles/41712" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> главы страны.Азербайджанский лидер заявил, что за 28 лет переговоров международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе."Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам", — заключил Алиев.Ранее глава Азербайджана обвинил премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> в срыве мирных переговоров из-за его "неопытности и неосведомленности в политике". По мнению азербайджанского лидера, в обострении обстановки в Нагорном Карабахе виновны "руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво".В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/baku-obstrel-1578196777.html
https://ria.ru/20201004/shpionazh-1578194005.html
Плохо. когда ястрбиные повадки проявляет обычный попугай.
85
«В их окопах теперь стоит азербайджанский солдат. Их посты в наших руках. Их танки теперь водим мы. В наших руках и другая их боевая техника и грузовики. Мы выполняем и будем выполнять нашу спасительную миссию. Пусть руководство Армении хорошо задумается, пока не поздно. Выдвигает нам 7 условий. Да кто ты такой, что ставишь перед нами условия? Теперь посмотрим, какое ты условие выдвигаешь! Упав на колени молишь, чтобы восстановили режим прекращения огня»,
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, минобороны армении, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

02:42 05.10.2020
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия" заявил, что он не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Текст беседы с телеканалом опубликован на сайте главы страны.
"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения.<…> Я с этим не согласен", — сказал Алиев.
Азербайджанский лидер заявил, что за 28 лет переговоров международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе.
"Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам", — заключил Алиев.
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Ранее глава Азербайджана обвинил премьера Армении Никола Пашиняна в срыве мирных переговоров из-за его "неопытности и неосведомленности в политике". По мнению азербайджанского лидера, в обострении обстановки в Нагорном Карабахе виновны "руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво".
В Баку 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.
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Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АрменииИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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