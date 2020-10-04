https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578091167.html

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:30

2020-10-04T03:30

2020-10-04T03:30

всемирный день защиты животных

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578093541_0:0:3390:1908_1400x0_80_0_0_1271afefeb0813e1a229d02345290fbc.jpg

<a href="https://wwf.ru/resources/news/arkhiv/4-oktyabrya-vsemirnyy-den-zashchity-zhivotnykh/" target="_blank">Всемирный день защиты животных</a> (<a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_zashhity_zhivotnykh" target="_blank">World Animal Day</a>) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября.Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных. Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. День животных <a href="http://valdaypark.ru/2017/10/04/4-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/" target="_blank">установлен</a> с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. В докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященному расчету Глобального индекса живой планеты 2020, говорится, что в период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб <a href="https://wwf.ru/upload/images/lpr/lpr2020-rus.pdf" target="_blank">сократилась в среднем на 68%</a>. Самые значительные потери – 94% – несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 45%, в Северной Америке – на 33%, в Европе и Центральной Азии – на 24%.В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, <a href="http://www.mnr.gov.ru/press/news/4_oktyabrya_traditsionno_otmechaetsya_vsemirnyy_den_zashchity_zhivotnykh_world_animal_day/?sphrase_id=39325" target="_blank">отмечается с 2000 года</a>. В нашей стране <a href="http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70496992/" target="_blank">важнейшим механизмом</a> охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.Более 70 субъектов Российской Федерации издали свои региональные красные книги. Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов <a href="http://docs.cntd.ru/document/499077974" target="_blank">сосредоточено на Кавказе</a>, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже – глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства.Разработаны и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных – снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги. Реализуется программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды". В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была <a href="https://ria.ru/ecology/20180912/1528413097.html" target="_blank">организована</a> компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком. В феврале 2014 года была <a href="https://ria.ru/earth/20140224/996658470.html" target="_blank">утверждена</a> Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. 2 апреля 2020 года была утверждена новая редакция Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных. В нее вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. <a href="http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1423/">http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1423/</a>Для защиты животных и среды их обитания Минприроды России реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде: "О животном мире", "Об охоте", "Об особо охраняемых природных территориях" и др.Традиционно во <a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_zashhity_zhivotnykh" target="_blank">Всемирный день защиты животных</a> организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия. В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире часть мероприятий может быть проведена в онлайн формате.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день защиты животных, справки, в мире