https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html

Минпросвещения оценило подготовку новой системы оплаты труда учителей

Новые подходы к системе оплаты труда учителей должны быть готовы к концу этого года, в начале следующего планируется принять необходимые документы, заявил... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:49

2020-10-04T12:49

2020-10-04T13:26

виктор басюк

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Новые подходы к системе оплаты труда учителей должны быть готовы к концу этого года, в начале следующего планируется принять необходимые документы, заявил замминистра просвещения России <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Он уточнил, что, в частности, планируется определить, что такое стимулирующие выплаты, сейчас есть около 30 видов стимулирующих выплат, среди которых, например, и за полив цветов, что должно относиться к категории выплат за дополнительные функции. Также предполагается определить плату за проверку тетрадей не как стимулирующую выплату, а как компенсационную.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор басюк, общество