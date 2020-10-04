Минпросвещения оценило подготовку новой системы оплаты труда учителей
12:49 04.10.2020 (обновлено: 13:26 04.10.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель в защитной маске ведет урок в общеобразовательной школе №8 в селе Нежино Приморского края
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые подходы к системе оплаты труда учителей должны быть готовы к концу этого года, в начале следующего планируется принять необходимые документы, заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.
"Мы хотим до конца года вот эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Думаю, на следующий год уже появятся нормативные акты", — заявил Басюк в эфире радио "Комсомольская правда".
Он уточнил, что, в частности, планируется определить, что такое стимулирующие выплаты, сейчас есть около 30 видов стимулирующих выплат, среди которых, например, и за полив цветов, что должно относиться к категории выплат за дополнительные функции. Также предполагается определить плату за проверку тетрадей не как стимулирующую выплату, а как компенсационную.