https://ria.ru/20201004/turizm-1578100901.html
Россияне назвали самый комфортный для туристов город
Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:46
2020-10-04T17:46
2020-10-04T21:20
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
сочи
минеральные воды
республика крым
санкт-петербург
калининград
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и качества проведенного здесь летнего отдыха, сообщает Biletix.Эксперты компании провели опрос своих клиентов, которые приобретали авиабилеты в российские города с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что были там в качестве туристов не впервые. Всего в исследовании приняли участие 1 523 человека. Пятьдесят три процента путешественников, которые побывали летом в Санкт-Петербурге, поставили пять баллов из пяти возможных северной столице с точки зрения соотношения цены — качества. На втором месте оказался Калининград с 52 процентами. Далее — Минеральный воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов). Наибольшее количество респондентов (73 процента) также отметили, что Санкт-Петербург становится все комфортнее для туристов. Девяносто три процента опрошенных готовы рекомендовать этот город в качестве туристического направления родным и знакомым.
https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html
сочи
минеральные воды
республика крым
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, минеральные воды, республика крым, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и качества проведенного здесь летнего отдыха, сообщает Biletix.
Эксперты компании провели опрос своих клиентов, которые приобретали авиабилеты в российские города с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что были там в качестве туристов не впервые. Всего в исследовании приняли участие 1 523 человека.
Пятьдесят три процента путешественников, которые побывали летом в Санкт-Петербурге, поставили пять баллов из пяти возможных северной столице с точки зрения соотношения цены — качества. На втором месте оказался Калининград с 52 процентами. Далее — Минеральный воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов).
Наибольшее количество респондентов (73 процента) также отметили, что Санкт-Петербург становится все комфортнее для туристов. Девяносто три процента опрошенных готовы рекомендовать этот город в качестве туристического направления родным и знакомым.