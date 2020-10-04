https://ria.ru/20201004/turizm-1578100901.html

Россияне назвали самый комфортный для туристов город

Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:46

2020-10-04T17:46

2020-10-04T21:20

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

сочи

минеральные воды

республика крым

санкт-петербург

калининград

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и качества проведенного здесь летнего отдыха, сообщает Biletix.Эксперты компании провели опрос своих клиентов, которые приобретали авиабилеты в российские города с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что были там в качестве туристов не впервые. Всего в исследовании приняли участие 1 523 человека. Пятьдесят три процента путешественников, которые побывали летом в Санкт-Петербурге, поставили пять баллов из пяти возможных северной столице с точки зрения соотношения цены — качества. На втором месте оказался Калининград с 52 процентами. Далее — Минеральный воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов). Наибольшее количество респондентов (73 процента) также отметили, что Санкт-Петербург становится все комфортнее для туристов. Девяносто три процента опрошенных готовы рекомендовать этот город в качестве туристического направления родным и знакомым.

https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html

сочи

минеральные воды

республика крым

санкт-петербург

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, сочи, минеральные воды, республика крым, санкт-петербург, калининград