https://ria.ru/20201004/telegram-1578167516.html

Дуров сообщил о восстановлении работы Telegram после сбоя

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:19

2020-10-04T03:19

2020-10-04T03:20

telegram (приложение)

павел дуров

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151845/79/1518457919_0:113:2500:1519_1400x0_80_0_0_77b72694cb87e35f71d623189fa8e6d1.jpg

<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Основатель мессенджера Telegram <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям.Основатель сервиса принес извинения за сбой Telegram, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.Ранее пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщали о сбое в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск в субботу.Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).<a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram </a>- мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20201001/twitter-1578063427.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, москва, общество