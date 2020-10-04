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Дуров сообщил о восстановлении работы Telegram после сбоя
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T03:19
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Основатель мессенджера Telegram <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям.Основатель сервиса принес извинения за сбой Telegram, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.Ранее пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщали о сбое в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск в субботу.Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).<a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram </a>- мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20201001/twitter-1578063427.html
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telegram (приложение), павел дуров, москва, общество

Дуров сообщил о восстановлении работы Telegram после сбоя

03:19 04.10.2020 (обновлено: 03:20 04.10.2020)
 
© Depositphotos / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Depositphotos / ulyana_andreeva
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям.
"Вчера вечером Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования… Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Основатель сервиса принес извинения за сбой Telegram, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.
Ранее пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщали о сбое в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск в субботу.
Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 17:14
В работе Twitter произошел сбой
 
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Telegram (приложение)Павел ДуровМоскваОбщество
 
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