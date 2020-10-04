https://ria.ru/20201004/telegram-1578166591.html

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из информации на сайте Downdetector по отслеживанию неполадок РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T00:41

2020-10-04T00:41

2020-10-04T01:51

telegram (приложение)

павел дуров

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0bbca0afa6f0e8f47a2650b33b56834.jpg

<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram</a> из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из информации на сайте <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a> по отслеживанию неполадок и отключений на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к Telegram (91 процент) и проблемы с отправкой сообщений (8 процентов).Telegram — мессенджер, позволяющий, в частности, обмениваться медиафайлами различных форматов.Проект в 2013 году создал <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a>, основатель соцсети "ВКонтакте".

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, москва, общество