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https://ria.ru/20201004/telegram-1578166591.html
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из информации на сайте Downdetector по отслеживанию неполадок РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T00:41
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telegram (приложение)
павел дуров
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">Telegram</a> из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из информации на сайте <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a> по отслеживанию неполадок и отключений на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к Telegram (91 процент) и проблемы с отправкой сообщений (8 процентов).Telegram — мессенджер, позволяющий, в частности, обмениваться медиафайлами различных форматов.Проект в 2013 году создал <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a>, основатель соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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telegram (приложение), павел дуров, москва, общество

В работе Telegram произошел сбой

00:41 04.10.2020 (обновлено: 01:51 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из информации на сайте Downdetector по отслеживанию неполадок и отключений на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к Telegram (91 процент) и проблемы с отправкой сообщений (8 процентов).
Telegram — мессенджер, позволяющий, в частности, обмениваться медиафайлами различных форматов.
Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".
 
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Telegram (приложение)Павел ДуровМоскваОбщество
 
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