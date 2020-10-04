https://ria.ru/20201004/stepanakert-1578168559.html

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики городе Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T07:17

2020-10-04T07:17

2020-10-04T08:09

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости.</strong> В столице непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> городе Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов.Ночь на воскресенье прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.Ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что армия непризнанной республики после тяжелых боев улучшила позиции. Сам он остается на передовой, куда отправился накануне днем.Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html

https://ria.ru/20201004/karabakh-1578168033.html

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, степанакерт, в мире