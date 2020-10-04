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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/shpionazh-1578194005.html
В Армении задержали подозреваемых в шпионаже иностранцев
Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании иностранных граждан по подозрению в шпионаже и подстрекательстве к нему граждан республики. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T20:41
2020-10-04T23:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Служба национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> сообщила о задержании иностранных граждан по подозрению в шпионаже и подстрекательстве к нему граждан республики.Отмечается, что задержания прошли еще 2 октября.В ведомстве добавили, что идут широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия для раскрытия преступления и установления всех причастных.Сколько человек задержали и гражданами каких государств они являются, не уточняется.Это уже не первое сообщение о задержании вероятных шпионов в Армении с начала обострения конфликта с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Так, 1 октября в СНБ заявили, что отставного высокопоставленного военного поместили под стражу и обвинили в госизмене за передачу <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> сведений, содержащих государственную тайну.Обстановка в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> накалилась 27 сентября. Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Алиева поймали? Или Эрдогана?
30
Россиян, думаю. Эсминец Британии вошёл в Чёрное море. Ждем ареста базы в Гюмри и прилёта миротворцев НАТО в Ереван
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нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Армении задержали подозреваемых в шпионаже иностранцев

20:41 04.10.2020 (обновлено: 23:25 04.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Армения
Сотрудники правоохранительных органов Армения - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании иностранных граждан по подозрению в шпионаже и подстрекательстве к нему граждан республики.
Отмечается, что задержания прошли еще 2 октября.

"Получены фактические данные о сборе иностранными гражданами сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении, транспортировке вооружений, мест дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве", — говорится в сообщении на сайте СНБ.

В ведомстве добавили, что идут широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия для раскрытия преступления и установления всех причастных.
Сколько человек задержали и гражданами каких государств они являются, не уточняется.
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Это уже не первое сообщение о задержании вероятных шпионов в Армении с начала обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Так, 1 октября в СНБ заявили, что отставного высокопоставленного военного поместили под стражу и обвинили в госизмене за передачу Баку сведений, содержащих государственную тайну.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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